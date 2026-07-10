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Η πιθανή συμφωνία αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη μεταβίβαση των συστημάτων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση να άρει τις κυρώσεις CAATSA, απαιτώντας όμως από την Τουρκία να αποδείξει ότι τα συστήματα S-400 δεν είναι πλέον επιχειρησιακά.

Η άρση των κυρώσεων και η πώληση των ρωσικών συστημάτων αποτελούν προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών.

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Πληροφορίες περί πώλησης των ρωσικών κατασκευής συστημάτων αεράμυνας S-400 σε χώρα του Περσικού Κόλπου προκειμένου να μπορέσει να επανεταχθεί στο πρόγραμμα προμήθειας μαχητικώνα αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ, φιλοξενεί ο τουρκικός τύπος.

Συγκεκριμένα, σε δημοσιέυμα του Hurriyet αναφέρεται πως μέσα στην ημέρα αναμένεται να γίνουν σχετικές επίσημες ανακοινώσεις.

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Όπως υποστηρίζετια η πώληση οριστικοποιήθηκε αφού επιλύθηκαν ζητήματα της τελευταίας στιγμής κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ ως αγοραστής φέρονται είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είτε το Κατάρ, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αρθούν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) αλλά και την δήλωση πως θα ήθελε να βοηθήσει την Άγκυρα να αποτκήσει τα F-35. Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σημειώνεται πως η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει τις κυρώσεις αφότου η Άγκυρα απέκτησε το ρωσικό πυραυλικό σύστημα άμυνας S-400, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξή του ενείχε κινδύνους για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η άρση των κυρώσεων θα απαιτούσε από τον Τραμπ να ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι τα συστήματα S-400 δεν είναι πλέον επιχειρησιακά, ότι η Τουρκία δεν τα κατέχει πλέον και ότι η Άγκυρα έχει δεσμευτεί να μην επιδιώξει παρόμοια αμυντική συνεργασία με τη Ρωσία στο μέλλον.

Εάν τα μέλη του Κογκρέσου κρίνουν ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν τηρηθεί, το ζήτημα θα μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι η φερόμενη μεταβίβαση θα επέτρεπε στην Τουρκία να άρει ένα από τα βασικά εμπόδια στις αμυντικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας παράλληλα έσοδα από την πώληση των συστημάτων.

Επισημαίνεται επίσης στο δημοσιεύμα πως οι ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια ώθησαν τα κράτη του Κόλπου να αναζητήσουν εναλλακτικές δυνατότητες αεράμυνας, αν και δεν παρέθεσε στοιχεία που να συνδέουν άμεσα αυτές τις εξελίξεις με τη φερόμενη συμφωνία.