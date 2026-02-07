Eν μέσω ανησυχιών για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή από ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν η Βρετανία ενισχύει τις αεροπορικές δυνάμεις της στην Κύπρο.

Η Κύπρος αποτελεί το επίκεντρο της βρετανικής στρατιωτικής ενίσχυσης καθώς η Βρετανία, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (7/2), ανέπτυξε αριθμό μαχητικών αεροσκαφών F-35B στη βάση της, στο Ακρωτήρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το UK Defence Journal, η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε με φόντο την αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από τη βάση Μάρχαμ στην ανατολική Αγγλία. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, τα μαχητικά υποστηρίχθηκαν από αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Η αποστολή επικεντρώνεται σε αμυντικά μέτρα, με κύριο στόχο τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση εναέριων απειλών γύρω από τη βάση.

Η Κύπρος και ο ρόλος της βάσης στο Ακρωτήρι

Πάντως, η βάση στο Ακρωτήρι έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιχειρησιακό κέντρο, καθώς φιλοξενεί έναν συνδυασμό μαχητικών αεροσκαφών πρώτης γραμμής και υποστηρικτικών μέσων. Η τρέχουσα παρουσία περιλαμβάνει μια αξιοσημείωτη δύναμη αεροσκαφών Typhoon μαζί με ένα μικρότερο απόσπασμα αεροσκαφών F-35B Lightning. Η δύναμη αυτή πλαισιώνεται από την υποστήριξη των αεροσκαφών ανεφοδιασμού Voyager.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο UK Defence Journal τα εξής: «Επανεξετάζουμε τακτικά τις δυνατότητες και την προστασία των δυνάμεων των βάσεών μας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων. Αυτή η πρόσφατη μετακίνηση πρόσθετων δυνατοτήτων αποτελεί μέρος του συνεχιζόμενου έργου μας για την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».

Αυξημένη κινητικότητα και από τις ΗΠΑ

Η βρετανική ενίσχυση συμπίπτει χρονικά με την αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας των ΗΠΑ στην περιοχή. Δημόσια διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν κατακόρυφη αύξηση των κινήσεων των αεροσκαφών C-17 Globemaster της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Οι πτήσεις αυτές κατευθύνονται σε πολλαπλές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, καταγράφεται έντονη κινητικότητα στην Ιορδανία, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία.

Η ίδια η βάση στο Ακρωτήρι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας στο εξωτερικό. Χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή για περισσότερο από μία δεκαετία και στο παρελθόν αποτέλεσε ορμητήριο για αεροπορικές αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους.