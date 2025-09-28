Δυσαρεστημένος και εκτοξέυοντας απειλές έφυγε από τη Νέα Υόρκη οπου βρέθηκε για την ΓΣ του ΟΗΕ, ο τούρκος Υπουργός Εωξτερικών καθώς απηύθυνε…προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ πως αν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA για τα F-35 και τους κινητήρες των ΚΑΑΝ τότε αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να αναζητήσει άλλες λύσεις στο διεθνές σύστημα.

Όπως τόνισε, ο Χακάν Φιντάν στη συνάντηση Τραμπ – Eρντογάν συμφωνήθηκε οι δυο ηγέτες να εργαστούν από κοινού για να λυθούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας.

Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι «ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των (κυρώσεων) CAATSA, τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2019. Το θέμα των CAATSA είναι για εμάς είναι πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων. Για παράδειγμα είναι τα F-35, όπως περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού. ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN. Eίναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα».

Σημειώνεται πως η Άγκυρα έχει επενδύσει στρατηγικά στο πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN, το οποίο θεωρείται κομβικό για την αμυντική της βιομηχανία και για την προσπάθεια απεξάρτησης από ξένες προμήθειες. Οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των κρίσιμων συστημάτων όμωςμ όπως οι κινητήρες, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου.