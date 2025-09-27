Ούτε στην Κοπεγχάγη θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν καθώς ο Τούρκος πρόεδρος δεν αναμένεται να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Δανίας για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Κι αυτό, γιατί όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές «δεν μπορείς να θες να μπεις (σ.σ η Τουρκία) στο SAFE και να διατηρείς την απειλή πολέμου. Δεν μπορείς να έχεις ανοιχτή απειλή πολέμου απέναντι σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο μεταξύ, τις εντυπώσεις που διαμορφώθηκαν από την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπι Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη προσπαθεί να υποβαθμίσει η ελληνική πλευρά με ανώτατη διπλωματική πηγή να υποστηρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας πριν την ακύρωση.

«Ήταν δύσκολο να υπάρξει επαναπρογραμματισμός διότι ήταν πολύ πιεσμένα τα προγράμματα. Δεν επιδιώκουμε μια συνάντηση για τη φωτογραφία, αλλά κάτι ουσιαστικό. Εδώ είχαμε πραγματικά ζήτημα προγραμματισμού, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι προσχηματικό» αναφέρει η ίδια πηγή.«Αν υπάρχει ζήτημα έντασης από την άλλη πλευρά μένει να φανεί» σημείωσε.

Σημαντικά βήματα σε Συρία και Λιβύη

Για την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Συρία ανέφερε ότι «για εμάς η Σύρια όπως και η Λιβύη είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα, ενώ θα οριστεί και μια κοινή επιτροπή μεταξύ τριών χωρών για να προωθεί τα θέματα μας».

Εμπόδιο η Τουρκία στο καλώδιο

Σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης οι ελληνικές διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι «το έργο θα προχωρήσει, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά κενά που θα λυθούν. Είναι ειλημμένη απόφαση να προχωρήσει».

Ωστόσο, αποκλειστικά για το ζήτημα αυτό οι Κυπριακές διπλωματικές πηγές αναφέρουν σήμερα «ότι ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ αλλά υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη», εννοώντας την Τουρκία διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της».

«Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατ.» τονίζουν.

«Το Κυπριακό έχει μπει σε μια γραμμή»

Για το Κυπριακό οι ελληνικές πηγές σημειώνουν ότι «βρισκόμαστε σε μια φάση δυναμικής εξέλιξης. Έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια το Κυπριακό να γίνει η νούμερο ένα προτεραιότητα του ΓΓ ΟΗΕ πλην των πολέμων».

Για την επικείμενη τριμερή ανέφερε ότι «δεν περιμένουμε πολλά ενόψει των εκλογών στα κατεχόμενα». «Υπάρχει η αίσθηση ότι το Κυπριακό έχει μπει σε μια γραμμή. Να θυμίσουμε ότι πριν τέσσερα χρόνια έλεγαν ότι κάθονται στο τραπέζι μόνο εάν αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα. Κάθισαν στο τραπέζι στην έδρα του ΟΗΕ και συζητούν εντός του πλαισίου του ΟΗΕ για το ζήτημα» σημείωσε η ίδια πηγή.