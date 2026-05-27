Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με την ίδρυση της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» από τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες του ως μια «θεαματική βουτιά στο παρελθόν».

Οι δηλώσεις του Μητσοτάκη για κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού

Δηλώνοντας ότι σέβεται τον θεσμικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού, επισήμανε ότι ο κ. Τσίπρας έχει ήδη αξιολογηθεί από τους πολίτες κατά τη θητεία του στην κυβέρνηση και ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023.

Κυριάκος Μητσοτάκης/ EUROKINISSI

«Τι να πω για το όνομα: το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται και αναταραχή μεγαλη υπάρχει στην αριστερά που ξεπέρασε και τις προσδοκίες και του υπουργού υγείας.

Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση: να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από υπουργός αυτό όμως δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη ημέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 γιατι οι πολίτες θελουν προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση και τη ΝΔ.

«Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: «Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα.

Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα«.