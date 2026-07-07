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Ο υπουργός αμφισβήτησε την ηθική στάση του πρώην πρωθυπουργού και ζήτησε εξηγήσεις για την επείγουσα αλλαγή της ημερομηνίας των εθνικών εκλογών εκείνης της περιόδου.

Παράλληλα, ο κ.

Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τον εαυτό του σχετικά με επικρίσεις για προσωπικά ζητήματα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως αβάσιμες.

Τέλος, ο υπουργός σχολίασε αρνητικά την πρόσφατη στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι θα τον αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπαλο.

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Σφοδρά «πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με τους Ποινικούς Κώδικες, σχολιάζοντας ταυτόχρονα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη

«Διαβάζω εδώ τα “101 σκάνδαλα” της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ένα από αυτά είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε σε κηδεία εν μέσω lockdown. Θυμίζω ότι είχα πάρει ειδική άδεια. Δεν ήταν σκάνδαλο.», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Η μητέρα του ανθρώπου πέθαινε και η Επιτροπή είχε δώσει ειδική άδεια με συγκεκριμένους κανόνες. Μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Δεν ήταν σκάνδαλο. Μια γυναίκα πέθαινε και πέθανε την επόμενη μέρα».

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του περί διαφθοράς, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, σχετικά με την ψήφιση των νέων Ποινικών Κωδίκων.

«Καταγγέλλω δημόσια τον κ. Τσίπρα. Επειδή μας το παίζει πολύ ευαίσθητος, ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, ο κ. Κοντονής, έχει δηλώσει ότι κάποιοι πήραν λεφτά για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες». Αναφερόμενος στην αλλαγή της ημερομηνίας των εθνικών εκλογών του 2019, ο υπουργός είπε: «Είχε ανακοινώσει εκλογές για τις 30 Ιουνίου και τελικά πήγαν στις 7 Ιουλίου για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες. Να μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας γιατί έπρεπε να περάσει εκείνο το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως».

Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως τον «πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης» και πρόσθεσε: «Απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη».

«Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας πει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημμέλημα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων αν έχει στοιχεία για όσα καταγγέλλει, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «ο υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε, του έκανε μήνυση; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη σε προειδοποιώ, σταμάτα τα, γύρνα στην πολιτική γιατί εγώ δεν αστειεύομαι».

«Έχει βγει ο Κασσελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ, του έκανε μήνυση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασσελάκης και είπε ότι βρήκε στον ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά, ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση του κάνεις μήνυση, έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι», συμπλήρωσε.

Αναφορικά τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «είναι προφανές ότι έχει ανεβάσει πίστα και έχει ξεκινήσει μια ακατανόητη επίθεση στη ΝΔ κάτι που είναι λυπηρό ως γεγονός. Οι ΣΥΡΙΖΑιοι αποδείχθηκε ότι δεν αγαπούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ήταν αδιάφορο ως κόμμα όπως αποδεικνύεται από την ταχύτητα που το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να τους παρέχει καρέκλες.

Μόλις κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να επανεκλεγούν ξεχάσαν αγώνες και είπαν ποιος ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εμείς τη ΝΔ την αγαπάμε. Πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι θα κάνει κόμμα (σ.σ. ο Αντώνης Σαμαράς) και αν αυτό συμβεί θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος και θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο και αυτό δεν είναι δική μας επιλογή».