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Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία είναι υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας η συλληφθείσα για εμπρησμό στην Κορινθία

Πρόκειται για γυναίκα η οποία ήταν υποψήφια με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου το 2019 και το 2023 στην Περιφέρεια Κορινθίας όπου ήταν και η μόνη υποψήφια χωρίς φυσικά να εκλεγεί. Μάλιστα, χθες κατά τη σύλληψή της ανέφερε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το MEGA, ότι ήταν υποψήφια βουλευτής και θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027.

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«Μία υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος» σημειώνει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας και προσθέτει:

Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την… pic.twitter.com/W41fs9xKys June 30, 2026

«Τη φαντάζομαι να μας βρίζει ως “δολοφόνους”, “χούντα” κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια».

«Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα στην Κορινθία. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν επί τόπου έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά, φτάνοντας στα ίχνη της 57χρονης.

Από την έρευνα αποδείχτηκε πως η γυναίκα προκάλεσε την φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα.