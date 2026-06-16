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Στο τραγικό συμβάν με τον θάνατο 55χρονης νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παρέθεσε δημόσια δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλη Μπαβέλλα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαβέλλα, το επεισόδιο της ανακοπής της νοσηλεύτριας δεν συνδέεται με Ρομά και τους συγγενείς τους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, οι παρευρισκόμενοι δεν είχαν επιθετική συμπεριφορά, ωστόσο βρίσκονταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, φωνάζοντας και κλαίγοντας, καθώς είχαν μαζί τους ένα 8χρονο παιδί αναίσθητο και πίστευαν ότι είχε χάσει τη ζωή του, κάτι που τελικά δεν ίσχυε.

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Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι ένα επείγον περιστατικό μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού, προσθέτοντας όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση η νοσηλεύτρια δεν θα έπρεπε να βρισκόταν εκείνη την ώρα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.

Αναδημοσιεύοντας τη συγκεκριμένη δήλωση, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι διερεύνησε το περιστατικό και κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους συγγενείς του παιδιού. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για περιστατικό βίας σε βάρος εργαζομένων του νοσοκομείου, διευκρινίζοντας ότι παρόμοια γεγονότα έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, αλλά όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η ανάρτηση του Γεωργιάδη

Ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια της εκλιπούσας νοσηλεύτριας.

«Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλλυπητήρια στην οικογένεια της».

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:



«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026