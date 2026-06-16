Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θλίψη στο Ναύπλιο και κυρίως μεταξύ των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου από τον θάνατο 55χρονης νοσηλεύτριας κατά την διάρκεια περιστατικού.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ είχε βοηθήσει σε περιστατικό με τραυματισμένο παιδί μετά από τροχαίο, που το νοσοκομείο δέχθηκε να αναλάβει παρά το ότι δεν εφημέρευε. Ήταν όμως, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η μεγάλη ένταση που προκλήθηκε από τους Ρομά συγγενείς του παιδιού στο νοσοκομείο-που όπως λέγεται φώναζαν και έβριζαν- που προκάλεσαν ανακοπή στην νοσηλεύτρια και παρά τις προσπέθειες ανάταξης από οτο ιατρικό προσωπικό, η συνάδελφός τους δεν επανήλθε.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν και φώναζαν.

Από την πίεση δεν άντεξε η 55χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε

Advertisement

Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας.

Advertisement