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Συγκλονισμένο είναι το Ναύπλιο από την τραγική είδηση του θανάτου της 55χρονης νοσηλεύτριας. Ωστόσο πίσω από την είδηση κρύβεται μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία πόνου.

Η νοσηλεύτρια πέθανε από έμφραγμα ενώ εργαζόταν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το στενό φιλικό περιβάλλον της γυναίκας, η 55χρονη κουβαλούσε εδώ και 3 χρόνια το βαρύ φορτίο της απώλειας της 26χρονης κόρης της, φοιτήτριας της Νομικής, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

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Συνάδελφοι της Μαρίας στο νοσοκομείο μιλούν σήμερα με τα πιο θερμά λόγια για μια γυναίκα εργατική, πρόθυμη και αγαπητή. Όπως λένε, μετά τον θάνατο της κόρης της συνέχισε να εργάζεται ακούραστα, προσπαθώντας μέσα από την καθημερινότητα να διαχειριστεί τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

Η δουλειά αποτελούσε για εκείνη έναν τρόπο να κρατά ζωντανή τη δύναμή της και να μην αφήνεται στις σκέψεις που τη βασάνιζαν. Περίμενε με ανυπομονησία τη σύνταξή της, έχοντας αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της στην εργασία και στην οικογένειά της.

Ωστόσο δεν πρόλαβε μιας και έφυγε από τη ζωή προχθές (16/6). Η Μαρία αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της, καθώς και φίλους που θα τη θυμούνται ως μια γυναίκα αγωνίστρια.