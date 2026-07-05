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Το Ναύπλιο φόρεσε τα… γιορτινά του το πρωί του Σαββάτου (5/7), καθώς φιλοξένησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκινητιστικά γεγονότα της χρονιάς. Δεκάδες Ferrari κάθε μοντέλου και χρώματος κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς του «Ferrari Cavalcade 2026», της διεθνούς εκδήλωσης που συγκεντρώνει ιδιοκτήτες των θρυλικών ιταλικών supercars από όλο τον κόσμο.

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Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, συνολικά 116 πληρώματα συμμετείχαν στη διοργάνωση, μεταφέροντας στην αργολική πόλη την αίγλη, τον χαρακτηριστικό ήχο και τη μοναδική αισθητική των μοντέλων της Ferrari.

Η παραλιακή λεωφόρος Μπουμπουλίνας, αλλά και η ιστορική πλατεία Συντάγματος, γέμισαν από κόσμο που έσπευσε να θαυμάσει από κοντά τα εντυπωσιακά οχήματα. Με την άφιξη του κομβόι, δεκάδες κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές απαθανάτιζαν τη στιγμή, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό.

Οι συμμετέχοντες δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τη φιλοξενία που έτυχαν στο Ναύπλιο, συνομιλώντας με τους παρευρισκόμενους και ποζάροντας δίπλα στα αυτοκίνητά τους, σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλη γιορτή της αυτοκίνησης.

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