Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία από τις πιο εντυπωσιακές νέες Ferrari κυκλοφορεί πλέον και επίσημα στους ελληνικούς δρόμους, καθώς ταξινομήθηκε το πρώτο αντίτυπο της Ferrari 12Cilindri Spider στη χώρα μας. Το ανοιχτό supercar της ιταλικής φίρμας αποτελεί τον διάδοχο της 812 GTS και διατηρεί αναλλοίωτη την παράδοση των ισχυρών ατμοσφαιρικών V12 μοντέλων.

Κάτω από το μακρύ εμπρός καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 6,5 λίτρων, κατασκευασμένος με προηγμένα ελαφριά υλικά και τεχνολογίες που προέρχονται από τη Formula 1, επιτρέποντας εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις και στροφές λειτουργίας έως τις 9.500 σ.α.λ.

Advertisement

Advertisement

Η Ferrari 12Cilindri Spider ξεχωρίζει και σχεδιαστικά, χάρη στην αναδιπλούμενη σκληρή οροφή που ανοίγει σε μόλις 14 δευτερόλεπτα, αλλά και το ψηφιακό εσωτερικό με πολλαπλές οθόνες και προηγμένα συστήματα ελέγχου οδήγησης.

Πηγή: Wikimedia Commons Πηγή: Wikimedia Commons Πηγή: Wikimedia Commons

Σε επίπεδο επιδόσεων, ο κινητήρας αποδίδει 830 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. και 678 Nm ροπής στις 7.250 σ.α.λ., με το 80% της μέγιστης ροπής να είναι διαθέσιμο ήδη από τις 2.500 σ.α.λ. Η κίνηση μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων, το οποίο είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σε διάταξη transaxle, συμβάλλοντας στην ιδανική κατανομή βάρους.

Όσον αφορά τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Ferrari 12Cilindri Spider, στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η χαρακτηριστική μαύρη οριζόντια λωρίδα που ενσωματώνει τα LED φωτιστικά σώματα, παραπέμποντας άμεσα στα θρυλικά μοντέλα των 60s, όπως η Ferrari 365 GTB/4 Daytona του 1968.

Η τιμή της Ferrari 12Cilindri Spider στη χώρα μας ξεπερνά τα 700.000 ευρώ.

Σημειώνεται δε πως αποτελεί την τέταρτη Ferrari που ταξινομείται στην Ελλάδα μέσα στο 2025. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο είχε προηγηθεί η Ferrari 12Cilindri, καθώς και μία Ferrari Roma Spider, ενώ τον Φεβρουάριο είχε ταξινομηθεί και μία Ferrari Purosangue.