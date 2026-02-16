Η Ferrari συνεργάστηκε επί πέντε χρόνια με το LoveFrom, το στούντιο σχεδιασμού που ίδρυσαν ο Σερ Jony Ive και ο συνάδελφός του στην Apple, Marc Newson, για να διαμορφώσει το εσωτερικό του πρώτου της ηλεκτρικού αυτοκινήτου, της Luce.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σαλόνι με πολλά κουμπιά και οθόνη μπροστά, που συνδυάζει την φιλοσοφία της Ferrari για υψηλές αποδόσεις με τον μινιμαλισμό της Apple.

Η Ferrari δεν έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες του εξωτερικού ή την πλήρη λίστα προδιαγραφών, αλλά προηγούμενα teaser της ιταλικής εμβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, υποδηλώνουν ότι η Luce θα είναι ένα τετράθυρο, τετραθέσιο EV ικανό να φτάσει τα 96,5 χλμ. σε 2,5 δευτερόλεπτα. Αναμένεται να έχει αυτονομία περίπου 531 χιλιομέτρων και τελική ταχύτητα 310 km/h

Η Luce σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ferrari στην ηλεκτροκίνηση, με ένα εσωτερικό που φέρει την χαρακτηριστική σχεδιαστική σφραγίδα του Sir Jony Ive, μακροχρόνιου φίλου του εκτελεστικού προέδρου της Ferrari, John Elkann.

Δεν θα δούμε το εξωτερικό της Luce μέχρι τον Μάιο, αλλά από πολλές απόψεις, ο τρόπος με τον οποίο η LoveFrom έχει επαναπροσδιορίσει το εσωτερικό και το περιβάλλον χρήστη είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό. Εν ολίγοις, αν σας αρέσουν τα προϊόντα της Apple – το MacBook Air, το iPhone, το Apple Watch – αυτό το EV είναι για σας.