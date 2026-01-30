Μια σχετικά «απλή» από τα… χαρτιά υπόθεση φορολογικής διεκδίκησης ΦΠΑ, ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη στρατηγική της ΑΑΔΕ να βάζει φρένο στα σχέδια επιχειρηματιών που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν νόμους υπέρ τους χωρίς να δικαιολογούν πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2024, μια νεοσύστατη εταιρεία στην Ελλάδα – με αρχικό αντικείμενο τη διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων – προχώρησε σε αλλαγή καταστατικού και πρόσθεσε ως δραστηριότητα τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Στο πλαίσιο αυτό, εισήγαγε από τη Γερμανία μια υπερπολυτελή Ferrari αξίας 256.303 ευρώ, καταβάλλοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ στο τελωνείο. Η εταιρεία ζήτησε από την εφορία την επιστροφή 61.752,72 ευρώ ΦΠΑ, θεωρώντας ότι η αγορά του αυτοκινήτου εντάσσεται στην επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Όμως ο έλεγχος της ΑΑΔΕ – στα πλαίσια στοχευμένου προληπτικού φορολογικού ελέγχου – αποκάλυψε κάτι εντελώς διαφορετικό από την εικόνα που περιέγραφαν τα έγγραφα:

Η δηλωμένη έδρα της εταιρείας ήταν ένας χώρος μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε γκαράζ πολυκατοικίας, χωρίς επαγγελματική σήμανση ή εγκατάσταση rent a car.

Το πολυτελές αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων — ούτε στον χώρο, ούτε σε άλλη θέση που να αποδεικνύει χρήση του για ενοικιάσεις.

Στην εταιρία ΔΕΝ κατατέθηκαν συμβάσεις ενοικίασης, τιμολόγια, φωτογραφικό υλικό ή αποδεικτικά χρήσης του οχήματος για πράξεις υπαγόμενες σε ΦΠΑ.

Με αυτά τα δεδομένα, η φορολογική διοίκηση αρνήθηκε να αναγνωρίσει το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ και προχώρησε σε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Δηλαδή απέρριψε το αίτημα επιστροφής των φορολογικών ποσών. Η εταιρεία προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), που επιβεβαίωσε την απόφαση: το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ κρίθηκε όχι από την πρόθεση ή την καταχώριση στο καταστατικό, αλλά από την απόδειξη πραγματικής χρήσης του αγαθού σε φορολογητέες δραστηριότητες. την οποία η εταιρεία δεν προσκόμισε.

Μια ιστορία-μήνυμα στην αγορά

Η υπόθεση αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά σύμπτωμα μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή να εντοπίζει και να μπλοκάρει φορολογικά κόλπα και εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα όσες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διατάξεις του ΦΠΑ χωρίς να στηρίζονται σε πραγματική οικονομική χρήση.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ και άλλες φορολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν εντοπίσει πολύπλοκες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ σε άλλους κλάδους — από κυκλώματα εικονικών τιμολογίων έως ενδοκοινοτικές απαλλαγές που εκμεταλλεύονται εταιρίες κέλυφος — δείχνοντας ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής παραμένει υψηλή προτεραιότητα.