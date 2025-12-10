Μία πρωτότυπη θέση πάρκινγκ βρήκε ένας άντρας στη Βιέννη για τη Ferrari του, καθώς τη μετέφερε με γερανό στον πρώτο όροφο του διαμερίσματός του και την τοποθέτησε στο μπαλκόνι, συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Όπως αναφέρει η Bild, ο 28χρονος επιχειρηματίας Amar Dezic, ζει στην περιοχή Φλόριντσντορφ της αυστριακής πρωτεύουσας και δυσκολευόταν να βρει θέση πάρκινγκ για το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του, επειδή όλες οι θέσεις στο σύμπλεγμα διαμερισμάτων, όπου διαμένει, ήταν πιασμένες.

Σαφώς επηρεασμένος από το Ντουμπάι, όπου κάποιοι εκθέτουν τα πολυτελή αυτοκίνητά τους μέσα στα σπίτια τους με ειδικούς ανελκυστήρες, αποφάσισε να κάνει κάτι παρόμοιο.

Το σπίτι του προφανώς δεν έχει ειδικό σύστημα μεταφοράς οχημάτων, οπότε με τη βοήθεια ενός γερανού ανέβασε το 1,4 τόνων supercar στο μπαλκόνι, πράγμα που του κόστισε αρκετές χιλιάδες ευρώ, όπως παραδέχτηκε. Επιπλέον, σχεδίαζε να κατασκευάσει μια γυάλινη βιτρίνα με φώτα γύρω από το αυτοκίνητο, μετατρέποντάς το σε αξιοθέατο.

Ωστόσο, μία τόσο πρωτότυπη και ταυτόχρονα εντυπωσιακή ιδέα κέντρισε το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι Αρχές. Μόλις μια εβδομάδα μετά τη μεταφορά της Ferrari στο μπαλκόνι, η Αστυνομία ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του οχήματος, επικαλούμενη υψηλό κίνδυνο για την πυρασφάλεια.

Ο γερανός αναμένεται να την κατεβάσει από το μπαλκόνι την Παρασκευή και το supercar θα περάσει το χειμώνα στην αποθήκη της εταιρείας του επιχειρηματία.