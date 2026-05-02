Μπορεί η Νατάσα Θεοδωρίδου να βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη όπου συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της με τον Σάκη Ρουβά, μια παλιότερη όμως επιτυχία της, το «Καταζητείται» κάνει…. νέα, διεθνή καριέρα, αφού ακούγεται στο νέο επεισόδιο μια από τις πιο πετυχημένες σειρές της πλατφόρμας Apple TV+, Your friends and neighours.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 2001 και αποτελούσε διασκευή του Ojos Asi της Σακίρα- αν και για αρκετά χρόνια η Νατάσα δεν το συμπεριλάμβανε στα προγράμματά της, τα τελευταία χρόνια το έχει τραγουδάει ξανά στους χώρους όπου εμφανίζεται.

Έτσι λοιπόν, σε μια σκηνή του 5ου επεισοδίου του δεύτερου κύκλου της δημοφιλούς σειράς, που προβάλλεται από χτες σε όλον τον πλανήτη, οι πρωταγωνιστές χορεύουν με το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε πολυτελή θαλαμηγό, λίγο πριν ακολουθήσει μια ιδιαίτερα τολμηρή ερωτική σκηνή με τον 55χρονο πρωταγωνιστή Τζον Χαμ, που έχει μπει δύο φορές στη λίστα του περιοδικού People με τους πιο σέξι άντρες του πλανήτη,

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι απόσπασμα από τη συγκεκριμένη σκηνή επιλέχθηκε ως τρέιλερ του επεισοδίου που ανέβηκε στο επίσημο Instagram του Apple TV, που έχει 5,4 εκατομμύρια followers.

Η σειρά Your Friends and Neighbors είναι ένα ψυχολογικό δράμα του Apple TV+ με πρωταγωνιστή τον, βραβευμένο με Emmy για τη σειρά Mad Men, Τζον Χαμ στον ρόλο του Κουπ, ενός πρόσφατα διαζευγμένου διαχειριστή κεφαλαίων που στρέφεται στο έγκλημα για να συντηρήσει το στάτους του. Μετά την απόλυσή του, ο Κουπ αρχίζει να ληστεύει τους εύπορους γείτονές του στα προάστια της Νέας Υόρκης, μια απόφαση που τον βυθίζει σε έναν επικίνδυνο κύκλο μυστικών και ηθικών διλημμάτων.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Από τη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη

Μετά το τέλος των εμφανίσεων της με τον Σάκη Ρουβά στην «Πύλη Αξιού» της Θεσσαλονίκης, η Νατάσα Θεοδωρίδου θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Ιουνίου. Μάλιστα η καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια βρέθηκε στη γειτονική χώρα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε όπου μίλησε στα τουρκικά ΜΜΕ.

«Η Πόλη είναι χαρά, φίλοι και συναίσθημα» ανέφερε μεταξύ άλλων η Νατάσα Θεοδωρίδου. «Στις 7 Ιουνίου θα γίνει μια μαγική συναυλία που θα τη θυμόμαστε για πάντα»

«Είναι μια ζεστή, νοσταλγική πόλη. Έχω κάνει φίλους εδώ, έχω ζήσει ωραίες στιγμές. Σημαίνει χαρά για μένα» συμπλήρωσε.