Η αφρικανική ήπειρος φιλοξενεί μία από τις πιο εντυπωσιακές γεωλογικές διεργασίες που παρατηρούνται σήμερα στη Γη, η οποία συνδέεται με τη δυναμική της λιθόσφαιρας και την εξέλιξη των τεκτονικών πλακών. Στην καρδιά αυτής της διαδικασίας βρίσκεται το Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής, μια εκτεταμένη ζώνη διάρρηξης που εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.000 χιλιομέτρων και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργού ηπειρωτικού ρηγματώδους συστήματος.

Η δημιουργία του ρήγματος σχετίζεται με την απόκλιση τριών μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών: της Αραβικής, της Νουβικής και της Σομαλικής. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της τεκτονικής των πλακών, σύμφωνα με την οποία ο εξωτερικός φλοιός της Γης διασπάται σε επιμέρους τμήματα που κινούνται πάνω στον ανώτερο μανδύα.

Στην περίπτωση της Ανατολικής Αφρικής, η απομάκρυνση των πλακών οδηγεί σε εφελκυστικές δυνάμεις που προκαλούν λέπτυνση και τελικά διάσπαση του ηπειρωτικού φλοιού.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η περιοχή του Τρίγωνο Αφάρ, όπου συναντώνται τα όρια των τριών πλακών και παρατηρείται έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα. Εκεί, η λιθόσφαιρα είναι ήδη σημαντικά εξασθενημένη, επιτρέποντας την άνοδο μάγματος από τον μανδύα προς την επιφάνεια.

Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού, ένα φαινόμενο που συνήθως λαμβάνει χώρα σε μεσοωκεάνιες ράχες, αλλά εδώ παρατηρείται σε ηπειρωτικό περιβάλλον.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής αυτής διαδικασίας καταγράφηκε το 2005, όταν έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα προκάλεσε τη δημιουργία μιας εκτεταμένης ρωγμής μήκους άνω των 60 χιλιομέτρων στην Αιθιοπία.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η διάσπαση της ηπείρου δεν αποτελεί ένα αφηρημένο μελλοντικό σενάριο, αλλά μια ενεργή γεωλογική διεργασία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, η συνεχής απόκλιση των πλακών αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ωκεάνιας λεκάνης. Καθώς ο ηπειρωτικός φλοιός θα αποσπάται πλήρως, θα επιτρέψει την είσοδο υδάτων από τον Ινδικό Ωκεανό, οδηγώντας στη σταδιακή διαμόρφωση ενός νέου ωκεανού. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα 5 έως 10 εκατομμυρίων ετών.

Οι γεωμορφολογικές συνέπειες θα είναι εκτεταμένες. Περιοχές όπως η Σομαλία και τμήματα της Ανατολικής Αφρικής θα αποκοπούν από την κύρια αφρικανική μάζα, σχηματίζοντας ένα νέο μικροηπειρωτικό σύστημα.

Το λεγόμενο «Κέρας της Αφρικής» θα μετατραπεί σε ανεξάρτητη γεωλογική οντότητα, αλλάζοντας ριζικά τη γεωγραφική και περιβαλλοντική δομή της περιοχής.

Το Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής αποτελεί έτσι ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη των πρώιμων σταδίων ωκεανογένεσης. Μέσω γεωφυσικών μετρήσεων, δορυφορικής παρακολούθησης και σεισμολογικών δεδομένων, οι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις διεργασίες που διαμορφώνουν τον πλανήτη σε γεωλογικούς χρόνους.

Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία άμεσης παρατήρησης φαινομένων που συνήθως εξελίσσονται σε κλίμακες χρόνου πολύ μεγαλύτερες από τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.

