Αν και το επίκεντρο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν η επίθεση με δράστη τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν, στις ΗΠΑ τα τελευταία 24ωρα έχει προκληθεί εξίσου έντονη συζήτηση για μια διαφορετική λεπτομέρεια της βραδιάς: το φόρεμα που επέλεξε η Τζένιφερ Ροσέ, σύζυγος του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Αφορμή η ανάρτηση στο Χ της 18χρονης influencer Έλα Ντέβι που αυτοπροσδιορίζεται ως «σοσιαλίστρια κοσμική», η οποία συγκέντρωσε πάνω από 6 εκατομμύρια views. Σε αυτή έγραψε ότι «η σύζυγός του Χέγκσεθ φόρεσε φόρεμα από το Temu στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν κάνω πλάκα)».

Ο λογαριασμός Diet Prada στο Instagram σχολίασε ότι «η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε ρούχα από το εξωτερικό… παρά τις εθνικιστικές ιδεολογίες του κόμματός του».

Η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ η οποία έγραψε για τη Ροσέ: «Φαίνεται καταπληκτική. Νόμιζα ότι η αριστερά είχε να κάνει με το να “τρώει τους πλούσιους”; Τώρα θέλεις να βάλεις στο μάτι κάποια που δεν σπατάλησε 10.000 δολάρια σε ένα φόρεμα που θα φορέσει μόνο μία φορά;».

Ο Χέγκσεθ χαρακτηρίστηκε από χρήστες ως «ανόητος», με την επισήμανση ότι το ACAB περιλαμβάνει και την «αστυνομία της μόδας». Άλλος σχολίασε ειρωνικά ότι ένας σοσιαλιστής επιχειρεί να χλευάσει κάποιον επειδή δεν ξόδεψε 10.000 δολάρια για ένα φόρεμα μίας χρήσης, αμφισβητώντας τη στάση αυτή.

Επιπλέον, υπήρξαν αναφορές ότι η σύζυγος του Χέγκσεθ αυτοαποκαλείται σοσιαλίστρια, με επικρίσεις ότι περνά τον χρόνο της σχολιάζοντας αρνητικά γυναίκες που δεν επιλέγουν ακριβά ρούχα. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί υπερασπίστηκαν τις πιο οικονομικές επιλογές, σημειώνοντας ότι αγοράζουν ρούχα και αρώματα σε χαμηλές τιμές, ακόμη και από διαδικτυακές πλατφόρμες, και τονίζοντας ότι ο καθένας πρέπει να φορά ό,τι του αρέσει ανεξάρτητα από τις κριτικές ή τις κοινωνικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τον Guardian, το φόρεμα της Ροσέ μοιάζει με σχέδιο της Shein αξίας περίπου 42 δολαρίων, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια. Η Shein χαρακτηρίζεται ως μια τεράστια κινεζική πλατφόρμα γρήγορης μόδας, ενώ το Temu αναφέρεται ως η κινεζική απάντηση στην Amazon.

Η βρετανική ιστοσελίδα σημειώνει ότι η συζήτηση αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς ο Πιτ Χέγκσεθ υποστηρίζει θέσεις εθνικισμού και το δόγμα «πρώτα η Αμερική», την ώρα που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα και ο ίδιος έχει εκφράσει ανησυχίες για τον ρόλο της χώρας αυτής διεθνώς.