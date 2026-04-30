Η Τουρκία κατά τον πόλεμο Ιράν με ΗΠΑ – Ισραήλ τήρησε μια στάση φιλοΐρανική από την οποία καθημερινά απειλούσε το Ισραήλ ακόμα και με κατάληψη, αρνούμενη να παρέχει στις ΗΠΑ τον εναέριο χώρο της για επιχειρησιακή χρησιμοποίηση των εναέριων μέσων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η αιτία είναι ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι η απώλεια επιχειρησιακής ισχύος του Ιράν αναπληρώνεται μέσα στην Μέση Ανατολή από ένα ισχυρό Ισραήλ, υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ, όπου επιχειρείται η αποδόμηση του Ιράν ως “κράτος τροφοδότης” των παραστρατιωτικών οργανώσεων που μπορούν να επηρεάσουν Περιοχές Παγκόσμιου Ενδιαφέροντος Διακίνησης Εμπορίου – Ενέργειας (Στενά του Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα, Στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, Χάϊφα, Διώρυγα Σουέζ)

Προφανώς η τουρκική εξωτερική πολιτική δεν έχει αντιληφθεί ότι πίσω από το Ισραήλ βρίσκονται οι ΗΠΑ, οι οποίες επιθυμούν και να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα στην Μέση Ανατολή αλλά και να εξαλείψουν τα εμπόδια της ανεξέλεγκτης επέκτασης του Ιράν με οπλικά συστήματα στις παραστρατιωτικές οργανώσεις του επί 47 χρόνια.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν εισάγει στο Κογκρέσο ψήφισμα εναντίον της Μουσουλμανικής Αδελφότητας (Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2025) ως τρομοκρατικής οργάνωσης, για την στήριξη που προσέφεραν στην παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, για ενέργειες που βλάπτουν κράτη στην Μέση Ανατολή, Αμερικανούς πολίτες και αμερικανικά συμφέροντα γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα τον Ερντογάν και την Τουρκία.

Επίσης, το Κατάρ και η Τουρκία είναι εκείνα τα κράτη που αποτελούν επίσημα τους κύριους υποστηρικτές της Χαμάς, αφού υπέγραψαν επίσημα την Συμφωνία Ειρήνης για την Λωρίδα της Γάζας ως εγγυητές της με ότι αυτό συνεπάγεται.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Ισραήλ αναγνώρισε άμεσα ένα μεγάλο γεωγραφικό τμήμα Σομαλίας, την Σομαλιλάνδη (κράτος μη αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ από το 1991), η οποία εφάπτεται στον κόλπο του Άντεν και ελάχιστα χιλιόμετρα μεταξύ των Στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, από όπου θα έρθει αντιμέτωπο με την Τουρκία άμεσα που έχει ενεργειακή και στρατιωτική συμφωνία με την Σομαλία.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν, κατά την διάρκεια ομιλίας της πρόσφατα στο Αμβούργο, συμπεριέλαβε την Τουρκία μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα, ως δυνάμεις των οποίων η επιρροή πρέπει να περιοριστεί στην Ευρώπη.

Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί ιδεολογικοί υποστηρικτές των παραστρατιωτικών οργανώσεων δημιουργίας του Ιράν που συνάδουν με τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Είναι οι ίδιοι που ισχυρίζονται ότι στον πόλεμο Ιράν – ΗΠΑ νικητής είναι το Ιράν.

Είναι οι ίδιοι που δεν αντιλαμβάνονται την μεγάλη γεωπολιτική συνεργασία 3 + 1 (Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ υπό τις ΗΠΑ) με τους 3 μεγάλους πυλώνες της Ασφάλειας, Οικονομίας – IMEC και Ενέργειας.

Είναι οι ίδιοι που δεν θέλουν να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει μελλοντικές συμφωνίες εξοπλιστικών προγραμμάτων 5 δις ευρώ στις περίπου με το Ισραήλ (Ασπίδα του Αχιλλέα, πολλαπλοί εκτοξευτές PULS, πυρομαχικά F 16, αντιαρματικά Spike Nlos) και 10 δις ευρώ περίπου με τις ΗΠΑ για την άμυνα (F 35).

