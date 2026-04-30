Ανεξέλεγκτη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου για μια ακόμη ημέρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων ενδέχεται να διαρκέσει για μήνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 7,1% στα 126,41 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας προς την ένατη συνεχόμενη ημέρα κερδών, το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τον Μάιο του 2022.

Το συμβόλαιο του Ιουνίου, το οποίο έχει αυξηθεί για ένατη ημέρα, λήγει σήμερα και το πιο ενεργό συμβόλαιο του Ιουλίου ήταν στα 113,10 δολάρια, αυξημένο κατά 2,66 δολάρια, ή 2,4%, μετά από άνοδο 5,8% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 2,67%, στα 109,76 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο σε οκτώ από τις εννέα συνεδριάσεις.

Στο μεταξύ, σε συνάντηση με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών, τον οποίο η Τεχεράνη έχει θέσει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία, είναι πιο αποτελεσματικός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο Τραμπ, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε συζήτησε τις προσπάθειές του «να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε τον τρέχοντα αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στο μεταξύ, πρόσθετη πίεση στις τιμές προκάλεσαν στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν μείωση αποθεμάτων κατά πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, έναντι εκτιμήσεων για πτώση μόλις 200.000 βαρελιών.

Τα πρώτα σημάδια στενότητας στην προσφορά αρχίζουν ήδη να εμφανίζονται στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, μέχρι τα μέσα Απριλίου είχαν ήδη χαθεί περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες αργού πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης.

Ο αναλυτής της Haitong Futures, Γιανγκ Αν, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη παράταση του αποκλεισμού θα εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.