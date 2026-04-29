Η φράση «Mission Accomplished» έχει στοιχειώσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ από το 2003, όταν ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος ανακοίνωσε τη νίκη από το κατάστρωμα του USS Abraham Lincoln, σε έναν πόλεμο που τελικά διήρκεσε άλλα οκτώ χρόνια. Από τότε, χρησιμοποιείται ως σύμβολο μιας στρατηγικής αυταπάτης: της απόστασης ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά επιτυγχάνεται και σε αυτό που παρουσιάζεται ως επιτυχία.

Σήμερα, καθώς η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μπαίνει στον δεύτερο μήνα της, ένα παρόμοιο φαινόμενο φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Και, όπως εξηγεί η θεωρία παιγνίων, δεν πρόκειται για σύμπτωση.

Advertisement

Advertisement

Με βάση τα παραδοσιακά στρατιωτικά δεδομένα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν συντριπτική ισχύ. Τα προηγμένα οπλικά τους συστήματα και τα πλήγματα υψηλής ακρίβειας έχουν προκαλέσει σοβαρές απώλειες στο Ιράν. Αν κάποιος κρίνει μόνο από την ισχύ πυρός, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η συμμαχία υπερέχει.

Όμως η συγκεκριμένη σύγκρουση δεν είναι συμβατική. Πρόκειται για έναν «πόλεμο φθοράς», όπου οι αντίπαλοι παραμένουν ενεργοί όχι για να επικρατήσουν άμεσα, αλλά για να αντέξουν περισσότερο από τον άλλον. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η θεωρία παιγνίων δείχνει ότι δεν κερδίζει απαραίτητα ο ισχυρότερος, αλλά εκείνος που μπορεί να αντέξει τις απώλειες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και σε αυτό το σημείο, ο χρόνος φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του Ιράν.

Παρά τις απώλειες, το Ιράν δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Το πολιτικό και στρατιωτικό του σύστημα μπορεί να ανασυγκροτείται γρήγορα, ενώ το απόθεμα πυραύλων και φθηνών drones ανανεώνεται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη φθορά.

Αντίθετα, για τις ΗΠΑ το κόστος αυξάνεται συνεχώς. Η διατήρηση ναυτικής κυριαρχίας στα Στενά απαιτεί διαρκή παρουσία και μεγάλους πόρους. Κάθε επιχείρηση αναχαίτισης, κάθε μετακίνηση αεροπλανοφόρου, κάθε διπλωματική προσπάθεια για τη διατήρηση συμμαχιών προσθέτει βάρος σε ένα ήδη διογκούμενο κόστος. Σε έναν πόλεμο φθοράς, αυτή η ανισορροπία κόστους μπορεί να αποδειχθεί πιο κρίσιμη από τη στρατιωτική υπεροχή.

Αυτή η πραγματικότητα ίσως εξηγεί και κάτι που έχει προκαλέσει ερωτήματα: γιατί οι στόχοι των ΗΠΑ παραμένουν ασαφείς. Σύμφωνα με τη θεωρία παιγνίων, όταν οι συνθήκες δεν ευνοούν μια καθαρή νίκη, η ασάφεια μετατρέπεται σε στρατηγικό εργαλείο.

Για να κατανοηθεί μια σύγκρουση, πρέπει να είναι σαφές τι επιδιώκει κάθε πλευρά. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι στόχοι μεταβάλλονται. Αρχικά, η σύγκρουση συνδεόταν με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, την αποδυνάμωση του πυρηνικού του προγράμματος και τον περιορισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Σήμερα, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, κάτι που υποδηλώνει απώλεια στρατηγικής συνοχής.

Advertisement

Η ασάφεια όμως έχει διπλή λειτουργία. Από τη μία πλευρά, δυσκολεύει την αξιολόγηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Από την άλλη, επιτρέπει σε έναν παίκτη να δηλώσει νίκη οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει να αποχωρήσει. Χωρίς σαφείς στόχους, δεν υπάρχει και σαφές σημείο αποτυχίας.

Αυτή η τακτική έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει προτίμηση σε ευέλικτες, ανοιχτές στρατηγικές.

Ωστόσο, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν μπορεί να αγνοηθεί: ο χρόνος. Οι πολιτικοί ηγέτες λειτουργούν υπό την πίεση εκλογικών κύκλων. Έρευνες δείχνουν ότι σε πολέμους φθοράς, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να τερματίσουν τις συγκρούσεις πριν βρεθούν αντιμέτωπες με την κρίση των ψηφοφόρων.

Advertisement

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, το περιθώριο για μια πειστική έξοδο των ΗΠΑ από τη σύγκρουση στενεύει γρήγορα. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της κρίσης.

Με πληροφορίες από το New Scientist

Advertisement