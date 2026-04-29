Ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση, καθώς ένας streamer παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ κινούνταν πεζός στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αϊζάια Τόμας, γνωστός στο Twitch ως «hmbl zayy», είχε ξεκινήσει μια απαιτητική διαδρομή διασχίζοντας τη χώρα με τα πόδια, μεταδίδοντας ζωντανά την πορεία του με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπία.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία της Ιντιάνα, όταν ένα όχημα που βρισκόταν πίσω του συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε προς τα εμπρός, χτυπώντας τον.

Στο βίντεο της live μετάδοσης καταγράφεται ο ήχος από φρένα λίγο πριν τη σύγκρουση. Ακολουθεί η στιγμή που το όχημα πέφτει πάνω του, με τον ίδιο να εκσφενδονίζεται εκτός πλάνου και τον εξοπλισμό του να διασκορπίζεται στον δρόμο. Λίγο μετά, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να φωνάζει: «Δεν με είδες;», χωρίς να είναι ξεκάθαρο σε ποιον απευθύνεται.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, ο streamer εμφανίζεται ξανά στην κάμερα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σηκώνοντας τον εξοπλισμό του και καταγράφοντας όσα συνέβησαν.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες περίπου 20 λεπτά μετά. Ο ίδιος, αν και εμφανώς σοκαρισμένος, στάθηκε όρθιος και μίλησε για τον εξοπλισμό που φορούσε.

«Ευτυχώς φορούσα νάρθηκα στην πλάτη. Αυτό με έσωσε», είπε ο Τόμας στους αστυνομικούς, πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Streamer "hmblzayy" who is walking from Philly to California was hit by a car in Indiana and had to be taken to the hospital. pic.twitter.com/kKpzTjyfAp April 28, 2026

Σε μεταγενέστερο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, εμφανίστηκε ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι με κολάρο, καθησυχάζοντας όσους τον ακολουθούν. Όπως ανέφερε, ακόμη και οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι επέζησε: «Από το βίντεο προσπαθούν να καταλάβουν πώς είμαι ακόμα ζωντανός», δήλωσε.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθειά του: «Θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή, δεν θα αφήσουμε το κακό να νικήσει. Θα τελειώσουμε αυτόν τον μαραθώνιο. Ο Θεός είναι μεγάλος, είμαι ζωντανός και αυτό είναι που έχει σημασία».

Το ατύχημα συνέβη την 34η ημέρα της διαδρομής του, η οποία υπολογίζεται να διαρκέσει συνολικά 100 ημέρες.

Ο στόχος του ταξιδιού του είναι η συγκέντρωση 200.000 δολαρίων για τη δημιουργία του «HMBL University», ενός εναλλακτικού εκπαιδευτικού εγχειρήματος που φιλοδοξεί να προσφέρει πρακτικές δεξιότητες σε νέους, όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και άλλες τεχνικές ειδικότητες, καθώς και εμπειρίες μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ταξίδια.

Μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περίπου 45.000 δολάρια, συνεχίζοντας την προσπάθειά του παρά τις δυσκολίες.