Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα καθήκοντά της ανέλαβε την Πέμπτη η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημητρίου Χούπη, η αντισυνταγματάρχης ανέλαβε επίσημα, αντικαθιστώντας τον έως τώρα εκπρόσωπο Τύπου του ΓΕΕΘΑ, συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη.

Advertisement

Advertisement

Η αντισυνταγματάρχης (Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών) Μαρία Κιοϊλιού κατάγεται από το Διδυμότειχο, είναι απόφοιτη της ΑΔΙΣΠΟ (Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου) και κάτοχος ΜΒΑ (Master in Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι έγγαμη με δύο παιδιά.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, με την νέα εκπρόσωπο Τύπου, αντισυνταγματάρχη ΜΑρία Κιοϊλιού (Eurokinissi)

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπογράμμισε ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ «έχει εξελιχθεί σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο με επιτυχία» ενώ εξήρε τις επιδόσεις της.

Δεν παρέλειψε δε, να συγχαρεί για την προσφορά του τον κ. Ασλάνη – στον οποίο επέδωσε και αναμνηστικά δώρα – που αποχωρεί ενώ ευχαρίστησε θερμά τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την άψογη συνεργασία κατά τα τρία χρόνια της αρχηγίας του. Τις δικές του ευχαριστίες απηύθυνε και ο κ. Ασλάνης, ο οποίος ήταν στη θέση για διάστημα δυόμισι ετών.

HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece

Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ