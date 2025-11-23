Εντυπωσιακό βίντεο με δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, που συνδέει το «χθες» με το «σήμερα» προβλήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Μέγαρο Μουσικής την Κυριακή με την οποία κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων- με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δ. Χούπη, να τονίζει, μεταξύ άλλων, πως ο συντελούμενος εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων «δεν συνιστά ρήξη με το παρελθόν, αλλά φυσική εξέλιξη κι οργανική προβολή του στο μέλλον· δεν απεμπολεί την Παράδοση, αλλά αντιθέτως την αναδεικνύει σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα».

Από τους αρχαίους οπλίτες και τις τριήρεις μέχρι τα drones, τις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI και τα μαχητικά Rafale, στο βίντεο «παρελαύνουν» προσωπικό και οπλικά συστήματα από όλους τους κλάδους, υπογραμμίζοντας τη διαχρονικότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, από το μακρινό παρελθόν μέχρι το παρόν.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δ. Χούπης, αναφέρθηκε στον συνεορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων με τη γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου: «Σε αυτήν την ιερή αναπαράσταση αντανακλάται η ουσία του στρατιωτικού βίου: ο νεοσύλλεκτος στρατεύσιμος, η πρωτοετής της Στρατιωτικής Σχολής, ο Έφεδρος, το εν ενεργεία στέλεχος: όλοι ανεβαίνουν τα δικά τους σκαλοπάτια προς την αφιέρωση στο Καθήκον…η Παναγία δεν είναι μόνο η Θεία Μητέρα του Χριστού· είναι η πνευματική Μάνα κάθε Έλληνα που αγωνίστηκε, που ύψωσε το ανάστημά του στις ανά τους αιώνες δοκιμασίες του Γένους[…]Από τη Σπαρτιάτισσα Μάνα του “Ήτὰν ἢ ἐπὶ τᾶς” και τη Μάνα της Πίνδου και της Ηπείρου, που – αγέρωχη, παρά τις κακουχίες – μετέφερε πολεμοφόδια στις χιονισμένες βουνοκορφές, έως τη Μάνα που, με τα δάκρυά της, σταυρώνει το παιδί της, αποχαιρετώντας το στην Πύλη του Κέντρου Κατάταξης ή της Στρατιωτικής Σχολής, η Ελληνίδα Μάνα αναδεικνύεται στην πλέον απτή και διάδηλη έκφανση της ανιδιοτελούς και θυσιαστικής αγάπης».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ν. Δένδιας, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Όπως υπογράμμισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να οικοδομήσουν την Αριστεία των νέων στελεχών τους, να μετατρέψουν τη φιλοπατρία που γαλουχείται στη μητρική αγκαλιά σε συνειδητή επιλογή προσφοράς, σε ενσυνείδητη πειθαρχία και σε υψηλό λειτούργημα υπέρ του Έθνους. Τη σημερινή ημέρα αναγνωρίζουμε την Αριστεία όχι ως εξασφαλισμένη διάκριση, αλλά ως ύψιστο, αέναο Καθήκον. “Αιέν αριστεύειν”· όχι για την προσωπική προβολή, αλλά για να μη σταθεί ποτέ κανείς κατώτερος του χρέους – και συγχρόνως του θεσμικού προνομίου – να υπηρετεί και να προασπίζει την Πατρίδα. Για τα Στελέχη μας, που εν πλήρει συνειδήσει έχουν επιλέξει την υπηρεσία της Πατρίδος ως λειτούργημα, η Αριστεία προβάλλει όχι ως απλός στόχος, αλλά ως ατέρμονη οδός Καθήκοντος. Είναι η σταθερή απόφασή τους να μην παρεκκλίνουν από την Ευθύνη, να παραμένουν παρόντες και συνεπείς όταν άλλοι αποσύρονται».

Απευθυνόμενος στις νέες και τους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Χούπης τόνισε πως «η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής κι επισφράγισμα μιας επιλογής ζωής, που σας εντάσσει επάξια στην αδιάσπαστη αλυσίδα των υπερασπιστών του Έθνους. Φέροντάς την υπερήφανα, αναδεικνύεστε σε ορατούς φορείς ανδρείας, πειθαρχίας κι αυταπάρνησης, συμβάλλοντας λόγω και έργω στην ηθική και πνευματική διάπλαση της επόμενης γενιάς και διδάσκοντας ότι το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει».

Όπως υπογράμμισε, η νέα γενιά των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να μπορεί να υπηρετεί με σύγχρονη νοοτροπία, μέσα κι υποδομές: «Είναι ευθύνη της Πολιτείας και της στρατιωτικής ηγεσίας να της παραδώσουν ένα Στράτευμα αντάξιο του φρονήματός της· έναν θεσμό που δεν αρκείται στη διαχείριση της κληρονομημένης ισχύος, αλλά μετεξελίσσεται και προπορεύεται των εξελίξεων. Η μεταρρυθμιστική στρατηγική στόχευση της “Ατζέντας 2030” του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συνιστά ένα συνεκτικό όραμα ολιστικού μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο περιλαμβάνει αναδιάταξη δομών, ενίσχυση της διακλαδικότητας, επένδυση σε σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες, αναβάθμιση της εκπαίδευσης, βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας, ενίσχυση του θεσμού της Εφεδρείας, καθώς και των δεσμών των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία, ερειδόμενο πάντοτε σε τρεις απαράγραπτες αξίες της ιστορικής μας διαδρομής: το καθήκον, τη φιλοπατρία και τη συλλογική ευθύνη. Ο συντελούμενος εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν συνιστά ρήξη με το παρελθόν, αλλά φυσική εξέλιξη κι οργανική προβολή του στο μέλλον· δεν απεμπολεί την Παράδοση, αλλά αντιθέτως την αναδεικνύει σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Η Τεχνολογία σαφώς πολλαπλασιάζει την υλική ισχύ μας, αλλά δεν μπορεί να εμφυσήσει το θάρρος, την αφοσίωση, την πίστη στην Αποστολή. Ο γνήσιος εκσυγχρονισμός εκκινεί από μία θεώρηση ανανέωσης: από τον σεβασμό προς όσα μας κληροδοτήθηκαν και την τόλμη να τα προεκτείνουμε στο αύριο, αναβαθμίζοντας τα μέσα χωρίς, εντούτοις, να προδίδουμε ποτέ τον υψηλόφρονα σκοπό μας: μία Πατρίδα ασφαλή και επαρκώς θωρακισμένη έναντι των αναδυόμενων προκλήσεων».

Κλείνοντας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε πως «κι αν έλθει η μέρα που η Πατρίδα θα δοκιμαστεί και πάλι, ας θυμηθούμε ότι δεν θα είμαστε μόνοι. Θα συμπορευόμαστε με τους Τριακόσιους του Λεωνίδα, με τους Αγωνιστές του ’21, με τους Ήρωες του ’40, με όλους όσοι κράτησαν τη σημαία ψηλά όταν όλα έμοιαζαν να έχουν χαθεί. Θα μας σκέπει η Προστασία της Υπερμάχου Στρατηγού, θα μας στέργει η προσευχή της Ελληνίδας Μάνας, θα μας καθοδηγεί το κάλεσμα της Εθνικής Μνήμης. Και θα σταθούμε. Όχι επειδή είμαστε υπεράνθρωποι, αλλά επειδή είμαστε Έλληνες. Όχι επειδή δεν φοβόμαστε, αλλά επειδή περισσότερο από τον ίδιο τον θάνατο αποστρεφόμαστε την ατίμωση της υποταγής, το όνειδος του ρίψασπι, την αισχύνη της προδοσίας των ηρώων μας. Όπως στάθηκαν οι ένδοξοι πρόγονοί μας, όπως θα σταθούν τα παιδιά κι οι αγέννητοι νεκροί μας. “Ποτέ από το Χρέος μη κινούντες, δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες (μας) τες πράξεις”».

Βραβεύσεις

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ απένειμε Διαμνημόνευση στους κάτωθι πρωτεύσαντες αποφοίτους ΑΣΕΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ τάξεως 2025:

α. Ανθυπολοχαγό (ΑΣ) Γεώργιο Αλμπαντάκη, από ΣΣΕ.

β. Σημαιοφόρο Νικόλαο Βασίλειο Σουκαρά ΠΝ, από ΣΝΔ.

γ. Ανθυποσμηναγό (Ι) Ευάγγελο Αποστολάκη, από ΣΙ.

δ. Ανθυποσμηναγό (ΥΙ) Ειρήνη Μαρία Χατζηδημητρίου, από ΣΣΑΣ.

ε. Ανθυποσμηναγό (ΥΝ) Δήμητρα Φλώρου, από ΣΑΝ.

Επίσης, βράβευσε ένα στέλεχος από κάθε Γενικό Επιτελείο, το οποίο κατά τη διάρκεια της έως τώρα σταδιοδρομίας του, με την εν γένει παρουσία του, αξίζει την αναγνώριση αυτή, ως ακολούθως:

α. Ίλαρχο Ζήση Δάινα, Αρχιφύλακα του ΕΦ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙΟΥ.

β. Πλωτάρχη Χαράλαμπο Δαγκλή ΠΝ, Κυβερνήτη της ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ.

γ. Επισμηναγό (Ι) Γεώργιο Σωτηρίου, της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων ΖΕΥΣ της 343Μ.

