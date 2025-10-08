Την έναρξη του Global SOF Symposium Europe 2025 που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα από τις 7 ως τις 9 Οκτωβρίου σήμανε την Τρίτη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Στο μήνυμα καλωσορίσματός του ο στρατηγός Χούπης τόνισε πως «σε έναν κόσμο εξελισσόμενων προκλήσεων ασφαλείας, είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να βρισκόμαστε για να ανταλλάξουμε ιδέες, να μοιραστούμε εμπειρίες και να βαθύνουμε την κατανόησή μας ως προς τα πολύπλοκα περιβάλλοντά στα οποία επιχειρούν οι δυνάμεις μας. Οι δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων συνεχίζουν να παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης, στην ανταπόκριση σε κρίσεις και στην υπεράσπιση των αξιών μας».

Από πλευράς του ο αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς, διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), τόνισε πως «ανά τον κόσμο οι δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων είναι οι πρώτες που ανταποκρίνονται και οι τελευταίες που αποσύρονται. Επιχειρούμε στις σκιές της αβεβαιότητας, όπου η προσαρμοστικότητα, η ακρίβεια και η εμπιστοσύνη είναι υψίστης σημασίας. Μα ακόμα και οι πιο ελίτ δυνατότητες είναι όσο ισχυρές είναι οι συνεργασίες από πίσω τους. Για αυτό είναι σημαντικό αυτό το συμπόσιο…θα εξερευνήσουμε την επίπτωση στον πραγματικό κόσμο της συνεργασίας- ανά τομείς, έθνη και εξειδικεύσεις. Θα συζητήσουμε αναδυόμενες απειλές και αντισυμβατικές προσεγγίσεις. Θα μάθουμε ο ένας από τον άλλον».

Η ΔΕΠ διοργανώνει το διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα του ομώνυμου οργανισμού GSOF (Global Special Operations Foundation) και του ΥΠΕΘΑ. Πρόκειται για ένα συνέδριο παγκοσμίου εμβέλειας, με συμμετοχές 30 χωρών και συμμετέχον στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, καθώς και εκπροσώπους κρατών, διεθνών οργανισμών, πανεπιστήμια, ινστιτούτα στρατηγικών διεθνών σχέσεων και στρατηγικών μελετών. Λαμβάνει χώρα στο Καβούρι Βουλιαγμένης, ενώ περιλαμβάνει και έκθεση οπλικών συστημάτων από ελληνικές και ξένες εταιρείες.