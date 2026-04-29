Viral έχει γίνει ένα στιγμιότυπο από το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου, όπου η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να απομακρύνει το χέρι της από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης.

Η Πρώτη Κυρία εμφανίστηκε με ροζ δημιουργία Dior και κρατώντας αρχικά τον σύζυγό της από το χέρι, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το απομάκρυνε διακριτικά, την ώρα που συνεχίζονταν οι πόζες με το βασιλικό ζεύγος.

Advertisement

Advertisement

Melania let’s go of Trump’s hand… and then he does this 😂 https://t.co/XAo6z12EDO pic.twitter.com/lwYNNfATHv — Matt Wallace (@MattWallace888) April 29, 2026

Το στιγμιότυπο, σε συνδυασμό με την αυστηρή της έκφραση, έγινε αντικείμενο συζήτησης στα social media. Ακολούθως, ο Τραμπ φάνηκε να ξαναπιάνει το χέρι της καθώς κατέβαιναν τις σκάλες, πυροδοτώντας νέα σχόλια και ερμηνείες για τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.