Η ατμόσφαιρα στον Λευκό Οίκο ήταν ιδιαίτερα επίσημη και λαμπερή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του υποδέχθηκαν τον Βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα σε ένα εντυπωσιακό δείπνο με έντονο συμβολισμό και εμφανή στοιχεία πολυτέλειας. Μέσα από προσεκτικά διατυπωμένες δηλώσεις, διακριτικές αιχμές και δόσεις βρετανικού χιούμορ, οι δύο ηγέτες διαμόρφωσαν το κλίμα μιας βραδιάς που συνδύαζε την παράδοση με τη σύγχρονη πολιτική συγκυρία, με το χρυσό να κυριαρχεί στη διακόσμηση.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου, που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, δεν έλειψαν τα μηνύματα και τα πειράγματα ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Βρετανό μονάρχη. Χρυσά σερβίτσια, εντυπωσιακές εμφανίσεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων συνέθεσαν το σκηνικό μιας βραδιάς που τράβηξε τα βλέμματα.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Βασιλιάς Κάρολος στάθηκαν στους διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Βρετανός μονάρχης, μάλιστα, επέλεξε να δώσει έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη βραδιά, σχολιάζοντας πως η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί «σαφώς καλύτερη εξέλιξη από το Boston Tea Party», αναφερόμενος στο ιστορικό περιστατικό του 1773, όταν άποικοι πέταξαν στη θάλασσα φορτία φορολογημένου βρετανικού τσαγιού. Το σχόλιό του προκάλεσε χαμόγελα και γέλια στους παρευρισκόμενους.

Από τη βραδιά δεν έλειψαν και οι πιο δηκτικές αναφορές, με τον Βασιλιά να σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση τις «αναπροσαρμογές» του Ντόναλντ Τραμπ στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. «Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί είχαμε κάνει μια μικρή απόπειρα “αναδιαμόρφωσης ακινήτων” του Λευκού Οίκου ήδη από το 1814», είπε αστειευόμενος, κάνοντας αναφορά στην ιστορική πυρπόληση της Ουάσιγκτον.

Ο Κάρολος συνέχισε στο ίδιο ύφος, υπενθυμίζοντας πρόσφατη τοποθέτηση του Τραμπ σύμφωνα με την οποία «αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ευρωπαίοι θα μιλούσαν γερμανικά». «Να μου επιτραπεί να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», απάντησε ο Βασιλιάς Κάρολος, προκαλώντας γέλια τόσο στον Αμερικανό πρόεδρο όσο και στους επίσημους καλεσμένους της βραδιάς.

Ένα συμβολικό δώρο με ιστορικές αναφορές



Κατά την πρόποσή του, ο Κάρολος προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα συμβολικό δώρο: ένα μεγάλο χρυσό καμπανάκι, το οποίο προερχόταν από τον πύργο ελέγχου του HMS Trump. Το συγκεκριμένο υποβρύχιο είχε λάβει μέρος σε επιχειρήσεις στον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, προσδίδοντας στο δώρο ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό χαρακτήρα. «Ας αποτελέσει ένα σύμβολο της κοινής μας ιστορίας και του λαμπρού μας μέλλοντος», δήλωσε ο Κάρολος, προσθέτοντας ότι «αν ποτέ χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας… απλώς χτυπήστε το», πρόσθεσε με νόημα.

Θερμά λόγια μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα



Ο Τραμπ δεν δίστασε να επαινέσει τον Κάρολο, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο για τη φανταστική του ομιλία στο Κογκρέσο. Κατάφερε να σηκώσει τους Δημοκρατικούς όρθιους. Εγώ δεν το έχω καταφέρει ποτέ».

Ωστόσο, αμηχανία προκάλεσε η αναφορά του Τραμπ στις ιδιωτικές συνομιλίες που είχε με τον Κάρολο σχετικά με το Ιράν και το ζήτημα των πυρηνικών. Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή δήλωσε: «Κάνουμε δουλειά εκεί αυτή τη στιγμή και τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε νικήσει στρατιωτικά τον αντίπαλο αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να του επιτρέψουμε… ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου, ακόμη περισσότερο από εμένα… δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Η Μελάνια και το στιλ που θύμισε Τζάκι Κένεντι

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε για τη βραδιά ένα απαλό ροζ στράπλες μεταξωτό φόρεμα υψηλής ραπτικής του Κριστιάν Ντιόρ, το οποίο συνδύασε με σουέτ γάντια και μεταξωτές γόβες στον ίδιο τόνο. Ο Τραμπ εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο φράκο, ακολουθώντας το αυστηρό dress code της βραδιάς.

Η εμφάνιση της Πρώτης Κυρίας σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς να εντοπίζουν στιλιστικές ομοιότητες με τη Τζάκι Κένεντι, σύζυγο του Τζον Κένεντι.

Πολλοί χρήστες στα social media ανάρτησαν φωτογραφίες σε σύγκριση, σχολιάζοντας τις εμφανείς ομοιότητες στο ύφος και την κομψότητα των δύο γυναικών. Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν τα: «Η Μελάνια είναι πανέμορφη, έχει κάτι από την αύρα της Τζάκι απόψε» και «Απόλυτη κομψότητα και κλάση».

Η Καμίλα επέλεξε ένα φόρεμα σε βαθιά ροζ απόχρωση του οίκου Fiona Clare, το οποίο ολοκλήρωσε με ένα εντυπωσιακό κολιέ διακοσμημένο με αμέθυστους και διαμάντια. Το κόσμημα διαθέτει ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς είχε δοθεί ως δώρο στη βασίλισσα Βικτώρια και αργότερα πέρασε στην κατοχή της βασίλισσας Μαίρη.

Η Ιβάνκα Τραμπ ξεχώρισε επιλέγοντας ένα αέρινο γαλάζιο φόρεμα με την υπογραφή του οίκου Reem Acra.



Οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι



Στο επίσημο δείπνο έδωσαν το «παρών» σημαντικές προσωπικότητες από την πολιτική, την τεχνολογία, τον επιχειρηματικό κόσμο και τη σόουμπιζ. Ανάμεσά τους ήταν ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο γκολφέρ Rory McIlroy, τηλεοπτικές προσωπικότητες όπως οι Ainsley Earhardt, Laura Ingraham, Jesse Watters και Greg Gutfeld. Παρόντες ήταν επίσης ο Ντέιβιντ Έλισον της Paramount Skydance, καθώς και πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων οι Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch και Brett Kavanaugh.

Από την οικογένεια Τραμπ στο δείπνο έδωσαν το «παρών» ο Έρικ Τραμπ με τη σύζυγό του Λάρα, η Ιβάνκα Τραμπ μαζί με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και η Τίφανι Τραμπ με τον Μάικλ Μπούλος.



Γαστρονομικές επιλογές με άρωμα πολυτέλειας



Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα εκλεπτυσμένο μενού τεσσάρων πιάτων, σερβιρισμένο σε χρυσά σερβίτσια. Το δείπνο ξεκίνησε με δροσερή σαλάτα hearts of palm και αρωματική σούπα βοτάνων, ενώ ακολούθησαν ραβιόλι με ανοιξιάτικα μυρωδικά από τον κήπο του Λευκού Οίκου.

Στο κυρίως πιάτο σερβιρίστηκε φιλέτο Dover sole meuniere με βούτυρο και λαχανικά εποχής. Το μενού ολοκληρώθηκε με σοκολατένιο επιδόρπιο σε σχήμα κυψέλης, εμπνευσμένο από τις μέλισσες που είχαν επισκεφθεί ο βασιλιάς και η βασίλισσα, συνοδευόμενο από παγωτό crème fraîche και μέλι παραγωγής Λευκού Οίκου.

Το επίσημο δείπνο φιλοξενήθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, η οποία είχε διαμορφωθεί με δέντρα, λιλά λουλούδια και τραπέζια με πράσινες υφασμάτινες επενδύσεις. Σύμφωνα με το γραφείο της Πρώτης Κυρίας, η αισθητική της διακόσμησης ήταν «εμπνευσμένη από την ομορφιά των αγγλικών κήπων».

Κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, ο Τραμπ είχε πραγματοποιήσει μόλις δύο επίσημα δείπνα, ενώ ένα ακόμη δεν έγινε εξαιτίας της πανδημίας. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσει ο Λευκός Οίκος μια μόνιμη και μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων, ασκώντας παράλληλα κριτική στις προσωρινές λύσεις που είχαν υιοθετηθεί επί διακυβέρνησης Μπάρακ Ομπάμα.













