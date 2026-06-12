Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εικόνα είναι γνώριμη σε χιλιάδες οδηγούς: κορναρίσματα, αλλαγές λωρίδων της τελευταίας στιγμής, νευρικότητα, φανάρια που «ανάβουν» και «σβήνουν» μέσα σε μια μόνιμη κυκλοφοριακή ένταση. Η διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισίας με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν είναι απλώς ένα ακόμη δύσκολο σημείο του αθηναϊκού οδικού δικτύου. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς ισόπεδους κόμβους της Αττικής.

Τώρα, αυτός ο κόμβος περνά σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Μπαίνει… «Φυλάκιο»!

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες νέες κάμερες έχουν τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Κηφισίας πριν από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, αλλά και μετά τη συμβολή με την οδό Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Παράλληλα, το δίκτυο επεκτείνεται και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπως και στην οδό Φειδιππίδου, πριν από τη συμβολή της με την Κηφισίας.

Με απλά λόγια: ολόκληρη η περιοχή μετατρέπεται σε ένα πλέγμα ελέγχου.

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο σημείο. Η λογική των νέων καμερών είναι να καλύπτουν τις κατευθύνσεις μιας διασταύρωσης, ειδικά εκεί όπου η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις. Και η συγκεκριμένη διασταύρωση έχει όλα τα χαρακτηριστικά που την κάνουν «υψηλού κινδύνου»: μεγάλη ροή οχημάτων, πολλές κατευθύνσεις, έντονη παρουσία δικύκλων, λεωφορείων, ταξί και πεζών, αλλά και συνεχή πίεση στις ώρες αιχμής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εγκατάσταση καμερών στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, πριν από τη συμβολή της με την οδό Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Η περιοχή αυτή λειτουργεί πρακτικά ως συνέχεια του ίδιου κυκλοφοριακού συμπλέγματος, καθώς συνδέει τη ροή από το κέντρο προς τους βόρειους άξονες της πόλης.

Στο ίδιο κάδρο μπαίνει και το σημείο έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στον σταθμό του Μετρό «Μέγαρο Μουσικής», όπου επίσης αναμένονται εργασίες για εγκατάσταση καμερών. Πρόκειται για περιοχή με αυξημένη αστυνομική και κυκλοφοριακή σημασία, όπου καθημερινά συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος οχημάτων, λεωφορείων και πεζών.

Η Κηφισίας και η Αλεξάνδρας, πάντως, δεν είναι οι μόνες διασταυρώσεις που μπαίνουν στη νέα εποχή. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, για παράδειγμα, η εγκατάσταση καμερών καταγραφής παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ξεκίνησε από το ρεύμα ανόδου προς Αθήνα, πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Η παραλιακή, με τις υψηλές ταχύτητες και τις συνεχείς ροές από και προς τα νότια προάστια, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πεδία εφαρμογής του νέου μοντέλου επιτήρησης.

Advertisement

Άλλο εμβληματικό σημείο είναι η συμβολή Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας, στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Εκεί, οι κάμερες έχουν ήδη καταγράψει μεγάλο αριθμό παραβάσεων, δείχνοντας πόσο συχνό παραμένει το φαινόμενο της παραβίασης του κόκκινου ακόμα και στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Το μήνυμα είναι σαφές: η Αθήνα δεν θα στηρίζεται πλέον μόνο στην παρουσία τροχονόμων ή σε περιστασιακούς ελέγχους. Το νέο μοντέλο είναι μόνιμο, ηλεκτρονικό και διαρκές.

Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «μια βιασύνη της στιγμής». Με βάση το ισχύον πλαίσιο, επιφέρει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη βαρύτερες: 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες στην πρώτη υποτροπή, 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο στη δεύτερη.

Advertisement

Το ερώτημα, βέβαια, δεν είναι μόνο πόσες κάμερες θα μπουν. Είναι αν η παρουσία τους θα αλλάξει τελικά την οδηγική συμπεριφορά.