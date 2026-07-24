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Οι κάμερες ελέγχου στους δρόμους της Αττικής αυξάνονται διαρκώς, με τις Αρχές να ενισχύουν την ηλεκτρονική επιτήρηση για τον περιορισμό των επικίνδυνων παραβάσεων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες με τον ίδιο τρόπο, κάτι που αρκετοί οδηγοί ενδέχεται να αγνοούν.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής για την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη, ενώ στους δρόμους της πρωτεύουσας έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Οι συγκεκριμένες κάμερες μπορούν να εντοπίζουν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις που αφορούν τη χρήση ζώνης ασφαλείας, κράνους και κινητού τηλεφώνου.

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Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί η ενεργοποίηση ακόμη τεσσάρων καμερών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση συνολικά 1.000 τέτοιων συστημάτων. Την ίδια στιγμή, οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας στην Αττική Οδό και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζουν να καταγράφουν παραβάσεις.

Η λανθασμένη αντίληψη πολλών οδηγών

Αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι μια κάμερα ταχύτητας καταγράφει την παράβαση μόνο τη στιγμή που το όχημα περνά μπροστά από τον φακό της. Έτσι, κάποιοι μειώνουν ταχύτητα λίγο πριν από το σημείο ελέγχου και επιταχύνουν ξανά αμέσως μετά, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφύγουν την καταγραφή.

Στη λεωφόρο Συγγρού, όμως, δύο κάμερες λειτουργούν με διαφορετικό σύστημα. Πρόκειται για τις κάμερες που βρίσκονται στην άνοδο της λεωφόρου, η μία στο ύψος της οδού Θυατείρων και η άλλη στο ύψος της οδού Πριήνης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα μέτρησης της μέσης ταχύτητας

Σύμφωνα με την απόφαση που έχει δημοσιευθεί στη Διαύγεια, οι δύο κάμερες λειτουργούν με το σύστημα Average Speed Section Control, το οποίο δεν καταγράφει μόνο την ταχύτητα του οχήματος σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά υπολογίζει και τη μέση ταχύτητα σε ολόκληρο το τμήμα του δρόμου.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Το όχημα καταγράφεται όταν περνά από την πρώτη κάμερα και αναγνωρίζεται ξανά όταν φτάνει στη δεύτερη. Στη συνέχεια, ένα κεντρικό σύστημα υπολογίζει τον χρόνο που χρειάστηκε για να διανύσει την απόσταση ανάμεσα στα δύο σημεία.

Η απόσταση μεταξύ των δύο καμερών ανέρχεται σε 1,3 χιλιόμετρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου είναι 90 χλμ./ώρα. Με βάση την απόσταση και τον χρόνο που χρειάστηκε κάθε όχημα, υπολογίζεται η μέση ταχύτητά του.

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Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να μειώσουμε ταχύτητα μόνο μπροστά από την πρώτη ή τη δεύτερη κάμερα. Αν το όχημα έχει διανύσει τη συγκεκριμένη απόσταση σε χρόνο που δείχνει ότι κινήθηκε με μέση ταχύτητα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, η παράβαση μπορεί να διαπιστωθεί από το σύστημα.

Τα πρόστιμα για την υπέρβαση του ορίου

Οι κυρώσεις για την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Για υπέρβαση του ορίου έως και 20 χλμ./ώρα προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Για υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ./ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

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Σε περίπτωση υπέρβασης από 30 έως 50 χλμ./ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Όταν η υπέρβαση ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 60 ημέρες.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει, επίσης, ειδικές κυρώσεις για ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Η οδήγηση με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο, άνω των 130 χλμ./ώρα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ή πάνω από 120 χλμ./ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Σε ακόμη σοβαρότερες περιπτώσεις, όταν η ταχύτητα ξεπερνά τα 200 χλμ./ώρα, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν ολόκληρο χρόνο.

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