Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 15:20 και αρχικά επηρέαζε τις περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Ζωγράφου και το Γκύζη. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα προβλήματα στην ηλεκτροτόδηση παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδι και Μεταμόρφωση.

Advertisement

Advertisement

Αρκετοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ δίχως ηλεκτροδότηση είναι πολλά καταστήματα. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες και γι’ αυτόν τον λόγο πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ εκτός ηλεκτροδότησης έχει τεθεί γραμμή μέσης τάσης που δίνει ρεύμα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση για τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά:



Γκύζη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Κυψέλη: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 18:00

Ζωγράφου: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 18:00

Μενίδι, Μεταμόρφωση: εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 18:30