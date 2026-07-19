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Αυξημένη είναι από το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου η εμπορική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, καθώς αρκετά καταστήματα συμμετέχουν στην προαιρετική λειτουργία που προβλέπεται στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Η Ερμού, η Αιόλου και οι υπόλοιποι εμπορικοί δρόμοι συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, με την αγορά να παρουσιάζει έντονη κινητικότητα.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, τόσο οι Αθηναίοι όσο και οι τουρίστες εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για αγορές, με πολλούς να αποχωρούν κρατώντας σακούλες με τα ψώνια τους. Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν και όσοι προτιμούν να επισκεφθούν τα καταστήματα για να εξετάσουν τις διαθέσιμες προσφορές και να συγκρίνουν τιμές, πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.

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Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σήμερα δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική, όπως προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, οι τελικές ώρες λειτουργίας καθορίζονται τόσο από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, η πλειονότητα των μικρομεσαίων καταστημάτων αναμένεται να εξυπηρετεί το καταναλωτικό κοινό έως περίπου τις 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi