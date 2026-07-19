Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα καταστήματα λειτουργούν προαιρετικά σήμερα Κυριακή, παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις θερινές εκπτώσεις που διαρκούν έως το τέλος Αυγούστου.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να συγκρίνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων και να αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές για την προστασία του εισοδήματός τους.

Η νομοθεσία επιβάλλει την αναγραφή τόσο της νέας όσο και της προηγούμενης χαμηλότερης τιμής των τελευταίων τριάντα ημερών σε όλα τα εκπτωτικά είδη.

Οι καταναλωτές οφείλουν να διακρίνουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές και να ενημερώνονται εγκαίρως για την πολιτική επιστροφών κάθε εμπορικής επιχείρησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με τα καταστήματα να λειτουργούν προαιρετικά σήμερα, Κυριακή, οι καταναλωτές έχουν μία ακόμη ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου. Η αυξημένη κίνηση που παρατηρείται παραδοσιακά τις Κυριακές των εκπτώσεων δημιουργεί προσδοκίες για τον εμπορικό κόσμο, αλλά και την ανάγκη για πιο προσεκτικές αγορές από τους πολίτες.

Οι ειδικοί της αγοράς υπενθυμίζουν ότι η μεγαλύτερη έκπτωση δεν σημαίνει απαραίτητα και τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η τελική τιμή του προϊόντος και όχι το ποσοστό που αναγράφεται στην ετικέτα. Γι’ αυτό συνιστάται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων ή ηλεκτρονικών πλατφορμών πριν προχωρήσουν στην αγορά.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σωστή αναγραφή των τιμών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε προϊόν που πωλείται με έκπτωση πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς τόσο η προηγούμενη όσο και η νέα μειωμένη τιμή. Ως προηγούμενη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα τεχνητής αύξησης των τιμών λίγο πριν από τις εκπτώσεις.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να ξεχωρίζουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές, καθώς πρόκειται για διαφορετικές εμπορικές πρακτικές με διαφορετικούς κανόνες. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς, είναι σκόπιμο να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών του καταστήματος, καθώς αυτή δεν είναι υποχρεωτικά ίδια για όλες τις επιχειρήσεις.

Οι ενώσεις καταναλωτών συμβουλεύουν ακόμη να αποφεύγονται οι παρορμητικές αγορές. Η κατάρτιση μιας λίστας με τις πραγματικές ανάγκες και ο καθορισμός συγκεκριμένου προϋπολογισμού μπορούν να προστατεύσουν το οικογενειακό εισόδημα από περιττές δαπάνες.

Η σημερινή Κυριακή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν αγορές ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών ειδών ή εξοπλισμού για το σπίτι. Ωστόσο, η καλύτερη αγορά δεν είναι εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, αλλά αυτή που συνδυάζει πραγματικά χαμηλότερη τιμή, ποιότητα και προϊόν που καλύπτει μια πραγματική ανάγκη.