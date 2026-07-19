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Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου μπορεί να γίνει σημαντικά πιο προσιτή για χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Πρόκειται για ένα μέτρο που μπορεί να μειώσει αισθητά το τελικό κόστος αγοράς ενός οχήματος, ιδιαίτερα στις μεσαίες και μεγαλύτερες κατηγορίες αυτοκινήτων, όπου το τέλος ταξινόμησης αποτελεί σημαντικό μέρος της τελικής τιμής.

Όπως σημειώνουν στη HuffPost επαγγελματίες της αγοράς αυτοκινήτου, για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο αξίας περίπου 35.000 ευρώ, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση που ξεπερνά τις 3.000–5.000 ευρώ, ανάλογα με τον κυβισμό, τις εκπομπές CO₂ και τον τρόπο υπολογισμού του τέλους.

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Δικαιούχοι είναι οι γονείς με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξάρτητα από το αν είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί με παιδιά ελληνικής υπηκοότητας, υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Ως προστατευόμενα θεωρούνται και παιδιά έως 25 ετών που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, καθώς και τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η απαλλαγή χορηγείται μία φορά για κάθε τρίτεκνη οικογένεια και αφορά ένα μόνο αυτοκίνητο. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η υποβολή αίτησης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση και, όπου απαιτείται, επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία για την ιδιότητα των προστατευόμενων τέκνων. Οι υπηρεσίες πραγματοποιούν πλέον ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, ώστε να επιταχύνεται ο έλεγχος των αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα αμέσως μετά την αγορά του. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύουν περιορισμοί τόσο στη μεταβίβαση όσο και στη χρήση του οχήματος, ενώ η οδήγησή του επιτρέπεται μόνο στα μέλη της οικογένειας που προβλέπει ο νόμος.