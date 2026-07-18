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Πληρωμές συνολικού ύψους 68.624.793,37 ευρώ θα πραγματοποιήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ κατά την περίοδο 20 έως 24 Ιουλίου, με περισσότερους από 80.000 δικαιούχους να βλέπουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά επιδόματα, εφάπαξ και προγράμματα στήριξης της απασχόλησης, ενισχύοντας χιλιάδες νοικοκυριά μέσα στον Ιούλιο.

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Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14,82 εκατ. ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Παράλληλα, από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου θα δοθούν ακόμη 15 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν εφάπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, οι σημαντικότερες πληρωμές αφορούν τα επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, για τις οποίες θα διατεθούν 17 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους.

Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 1.500 μητέρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας, ενώ 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 17.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 3.100 δικαιούχοι προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα θα λάβουν συνολικά 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι προγραμματισμένες αυτές καταβολές αποτελούν μέρος του τακτικού εβδομαδιαίου προγράμματος πληρωμών των δύο φορέων και αφορούν τόσο ασφαλιστικές παροχές όσο και δράσεις στήριξης της απασχόλησης, της οικογένειας και της κοινωνικής προστασίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των πληρωμών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.