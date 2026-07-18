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Η μάχη για τους τουρίστες υψηλής δαπάνης από τις μεγάλες αγορές εκτός Ευρώπης μόλις ξεκίνησε και η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει έδαφος, κυρίως στην Κίνα. Σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κίνας, της Ινδίας και της Αυστραλίας, η χώρα μας βελτιώνει τη θέση της στις προτιμήσεις των Κινέζων ταξιδιωτών, ενώ η Ινδία αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά την Κίνα. Η Ελλάδα ανέβηκε οκτώ θέσεις μέσα σε έναν χρόνο στις προτιμήσεις των Κινέζων ταξιδιωτών, από την 31η στην 23η θέση, εξέλιξη που δείχνει ότι η χώρα γίνεται ολοένα και πιο γνωστή σε μια αγορά με τεράστιες προοπτικές. Οι Κινέζοι δεν ταξιδεύουν μόνο για ξεκούραση· αναζητούν νέους πολιτισμούς, μοναδικές εμπειρίες, ποιοτική γαστρονομία και πολυτέλεια – στοιχεία που η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει.

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Ακόμη μεγαλύτερη είναι η προοπτική της Ινδίας. Το 75% των Ινδών δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στο εξωτερικό μέσα στον επόμενο χρόνο, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των αγορών της έρευνας. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην 37η θέση των προτιμήσεών τους, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη χαμηλή αναγνωρισιμότητα της χώρας στην ινδική αγορά.

Στις πιο ώριμες αγορές, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 12η θέση στις προτιμήσεις Καναδών και Αυστραλών και τη 13η θέση στις ΗΠΑ, παραμένοντας ανταγωνιστική απέναντι σε δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι αγορές μεγάλων αποστάσεων μπορούν να αποτελέσουν τη νέα «χρυσή δεξαμενή» του ελληνικού τουρισμού. Για να συμβεί αυτό, όμως, απαιτείται στοχευμένη προβολή ανά χώρα, καλύτερη αεροπορική συνδεσιμότητα και προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στις διαφορετικές ανάγκες κάθε αγοράς.