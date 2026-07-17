Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ακόμη και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αναζητά… νέα μέτρα στήριξης. Η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας οδηγεί το Πεκίνο στην προετοιμασία πρόσθετων παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της κατανάλωσης, της αγοράς ακινήτων και των επενδύσεων, καθώς η αδύναμη εσωτερική ζήτηση εξακολουθεί να πιέζει την ανάπτυξη.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,3%, το χαμηλότερο των τελευταίων τρεισήμισι ετών. Παρά τη σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η επίδοση αυτή εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσια εκείνης της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης κινείται περίπου στο 1%, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των δύο οικονομιών.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αναλυτές, η κρίση στον κλάδο των ακινήτων, η επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών στις δαπάνες και η αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο συνεχίζουν να επιβαρύνουν την κινεζική οικονομία. Για τον λόγο αυτό, η κινεζική κυβέρνηση εξετάζει νέα δημοσιονομικά και χρηματοδοτικά μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω επιβράδυνση και να στηρίξει την εγχώρια ζήτηση.

Οι εξελίξεις στην Κίνα δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Η χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση για μεταφορές και να ασκήσει πιέσεις στη ναυτιλία, ενώ παράλληλα περισσότερα κινεζικά προϊόντα ενδέχεται να κατευθυνθούν προς τις ευρωπαϊκές αγορές σε ανταγωνιστικότερες τιμές. Την ίδια στιγμή, όμως, η Κίνα εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς που οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες θα επιθυμούσαν να επιτύχουν.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση, ενώ το Πεκίνο θεωρεί αναγκαία τη λήψη νέων μέτρων για να στηρίξει μια ανάπτυξη του 4,3%, η Ευρώπη με ρυθμούς κοντά στο 1%, δείχνει να μην βιάζεται να ενισχύσει την την ανταγωνιστικότητα και τις παραγωγικές της επενδύσεις… ή τουλάχιστον δεν το δείχνει…