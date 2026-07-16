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Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», καθώς εκπνέει -αύριο Παρασκευή- η προθεσμία για την ολοκλήρωση των τελευταίων διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθεί η επιδότηση.

Η καταληκτική ημερομηνία αφορά όσους βρίσκονται στο τελικό στάδιο του προγράμματος και δεν έχουν ακόμη υποβάλει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η μη τήρηση των προθεσμιών μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της πληρωμής ή ακόμη και σε απένταξη από το πρόγραμμα, εφόσον δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

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Οι ωφελούμενοι καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ότι έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα παραστατικά και το δεύτερο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), καθώς και ότι όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί σωστά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το «Εξοικονομώ» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας. Οι εργασίες αυτές μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, ενώ παράλληλα αυξάνουν την εμπορική αξία των ακινήτων.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους δικαιούχους να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, αλλά να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον μηχανικό ή τον σύμβουλο του έργου τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο φάκελός τους είναι πλήρης και δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τον τελικό έλεγχο.