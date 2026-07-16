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Η Ελλάδα δεν βλέπει πλέον το Διάστημα ως ένα μακρινό επιστημονικό πεδίο, αλλά ως έναν νέο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, τεχνολογικής αυτονομίας και εθνικής ασφάλειας. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα του Greek Space Tech Forum 2026, όπου παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα της χώρας σε έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Η Ελλάδα συμπλήρωσε 20 χρόνια συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), ολοκλήρωσε το πρώτο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και διπλασίασε τη συμμετοχή της στα προγράμματα της ESA, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερα ευρωπαϊκά έργα και νέες επενδύσεις.

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Το σημαντικότερο, όμως, είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για τον πολίτη. Οι ελληνικοί μικροδορυφόροι θα προσφέρουν καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, ακριβέστερες μετεωρολογικές προβλέψεις, υποστήριξη της γεωργίας ακριβείας, ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα, σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύουν την ελληνική βιομηχανία τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη της ESA και εκπρόσωποι της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας υπογράμμισαν ότι η χώρα έχει ήδη αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία. Η επιτυχής εκτόξευση ελληνικών μικροδορυφόρων, η ανάπτυξη υποδομών συναρμολόγησης και δοκιμών, αλλά και η συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να σχεδιάζει και να κατασκευάζει τεχνολογία αιχμής με διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετατροπή αυτής της τεχνογνωσίας σε εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με νέο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, αυξημένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, η Ελλάδα φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως περιφερειακός κόμβος διαστημικής τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετατρέποντας το Διάστημα από επιστημονικό όραμα σε πραγματική οικονομική ευκαιρία.