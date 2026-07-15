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Η κυβέρνηση διευρύνει τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να χρηματοδοτήσουν εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως όσους διαθέτουν παλαιές κατοικίες που παραμένουν κλειστές και μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα λόγω αυστηρών προϋποθέσεων. Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται μειώνεται από 50% σε 20%, επιτρέποντας σε περισσότερους συνιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους.

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Παράλληλα, αυξάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για να θεωρείται ένα σπίτι «κλειστό». Το όριο διπλασιάζεται από 50 στις 100 kWh για τη διετία 2024-2025, καλύπτοντας περιπτώσεις κατοικιών που είχαν ελάχιστη χρήση χωρίς να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την ένταξη σημαντικού αριθμού επιπλέον ακινήτων, συμβάλλοντας στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αγορά στέγης.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ πάνω από 250.000 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 2026 αποκλειστικά για τις κλειστές κατοικίες, ενώ για τα υπόλοιπα ακίνητα παραμένει η προθεσμία της 31ης Ιουλίου.

Σε δεύτερη φάση του προγράμματος, όσοι αποκτήσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τις εργασίες ανακαίνισης μέσω νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διεύρυνση των δικαιούχων αποτελεί μέρος του ευρύτερου κυβερνητικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ, επιδιώκοντας να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν ανεκμετάλλευτες.