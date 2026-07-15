Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Φωτιά είναι σε εξέλιξη στη Σουρωτή, στη Θεσσαλονίκη, με ενεργοποίηση του 112 για απομάκρυνση προς Βασιλικά.

Έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.

Advertisement

Advertisement

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της #Σουρωτής της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #Βασιλικά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026