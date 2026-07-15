Φωτιά είναι σε εξέλιξη στη Σουρωτή, στη Θεσσαλονίκη, με ενεργοποίηση του 112 για απομάκρυνση προς Βασιλικά.
Έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της #Σουρωτής της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #Βασιλικά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice