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Επεισόδιο με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε τη Δευτέρα στα Ζωνιανά του Μυλοποτάμου στην Κρήτη, όταν κάτοικοι έδιωξαν συνεργείο που ήταν στο χωριό για εργασίες αναβάθμισης μετρητών ρεύματος.

Τεχνικός μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων για το τι συνέβη: «Ήμασταν δύο άτομα, δεν είχαμε εικόνα τι θα συνέβαινε. Ήταν κατά τις 10 το πρωί μέσα στο χωριό, μας την έπεσαν τρία-τέσσερα αγροτικά περίπου 7-8 άτομα. Ο ένας κρατούσε μία κατσούνα, μας πήραν το tablet το υπηρεσιακό, μαζί και τον παλιό μετρητή, ότι είχα αλλάξει τον παλιό μετρητή και είχα βάλει τον καινούριο. Μας έλεγαν σηκωθείτε φύγετε από δω, μπήκαμε στο αμάξι να φύγουμε, μας σπάσανε τα τζάμια, ο ένας από αυτούς μάλλον κόπηκε γιατί το αυτοκίνητο είχε αίματα εξωτερικά δεν ήταν δικά μας τα αίματα. Το θέμα από πλευράς μας θεωρείται λήξαν. Τον συνάδελφο μου, όπως χτύπησε ο άλλος με την κατσούνα πάνω στο tablet, τον χτύπησε κατά λάθος στο χέρι. Θεωρώ ότι δεν τον έκανε εσκεμμένα, δεν ήθελε να τον χτυπήσει, ήθελε να χτυπήσει το tablet για να το πάρει. Ήταν μια ομάδα 7-8-10 ατόμων από 25-35 χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιρναν από λόγια, δεν μπορούσες να συνεννοηθείς μαζί τους και μας έλεγαν συνέχεια να φύγουμε, όπως και κάναμε. Δεν άκουγαν, δεν καταλάβαιναν τι τους λέγαμε. Δεν επικοινωνήσαμε με την αστυνομία, ενημερώσαμε την εταιρία μας. Εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με τις διακοπές ρεύματος που είχαν προγραμματίσει. Απ’ ότι καταλάβαμε είχαν θυμώσει για τις διακοπές ρεύματος οπότε μας βρήκαν μόνους μας, απροστάτευτους χωρίς αστυνομία και τα έβαλαν μαζί μας».

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