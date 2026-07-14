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Τις βασικές παρεμβάσεις που προωθούνται στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνιδιοκτησία, τη διαχείριση των πολυκατοικιών και τις μισθωτικές σχέσεις παρουσίασε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.

Οι παρεμβάσεις έχουν σκοπό την ταχύτερη επίλυση διαφορών, την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Ο κ. Μπούγας ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στη σύνταξη νέου Κώδικα Συνιδιοκτησίας, ο οποίος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να επιλυθούν χρόνια προβλήματα στις σχέσεις των συνιδιοκτητών, να μειωθούν οι δικαστικές διαμάχες και να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των ακινήτων.

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Ο υφυπουργός προανήγγειλε αλλαγές και στις απαιτούμενες πλειοψηφίες για τη λήψη αποφάσεων στις πολυκατοικίες, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές αυξημένες πλειοψηφίες συχνά οδηγούν σε αδιέξοδο. Στόχος, όπως είπε, είναι να μην μπλοκάρονται σημαντικές παρεμβάσεις, όπως οι ανακαινίσεις και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, από μικρές μειοψηφίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμού του διαχειριστή, σημειώνοντας ότι εξετάζεται η ανάθεση της διαχείρισης μεγάλων πολυκατοικιών σε επαγγελματικά γραφεία διαχείρισης. Όπως εξήγησε, με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές κοινόχρηστων και θα επιταχύνονται οι απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Ο κ. Μπούγας ανέφερε ότι προωθούνται παρεμβάσεις για την ταχύτερη εκδίκαση των διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ενώ υπενθύμισε ότι έχει ήδη θεσπιστεί νέο πλαίσιο για την απόδοση των μισθίων μετά τη λήξη της μίσθωσης. Παράλληλα, εξετάζεται η καταχώρηση των κανονισμών των πολυκατοικιών στο Κτηματολόγιο, ώστε να είναι προσβάσιμοι τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές.

Ο υφυπουργός έκανε επίσης λόγο για μέτρα που θα διευκολύνουν τη διαχείριση ακινήτων με πολλούς συνιδιοκτήτες, την αναβίωση του θεσμού της αντιπαροχής, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων παλαιών ακινήτων που παραμένουν εκτός Κτηματολογίου λόγω ελλιπών συμβολαίων προηγούμενων δεκαετιών.