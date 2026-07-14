Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνελήφθη 65χρονος στην Κρήτη ο οποίος κατηγορείται ότι χτυπούσε την πρώην σύντροφό του 28 ετών σε «ζωντανή» μετάδοση στο TikTok και παρουσία της 16χρονης κόρης του από άλλο γάμο.

Σύμφωνα με το zarpanews, το βίντεο είδε πολίτης που ενημέρωσε τις αρχές. Αμέσως έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου οι οποίοι συνέλαβαν τον 65χρονο ο οποίος φέρεται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης να χαστούκιζε την κοπέλα. Η 28χρονη δεν ήθελε την ποινική δίωξη του άνδρα ο οποίος συνελήφθη αυτεπάγγελτα.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα και οι δύο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν απασχολήσει και άλλες φορές την Αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.