Για βιασμό της 58χρονης πεθεράς του κατηγορείται 44χρονος που συνελήφθη στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με το philenews, διερευνάται υπόθεση που αφορά βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών και εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.
Όπως προκύπτει από την καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να μετέβη στην οικία όπου διαμένει η 58χρονη πεθερά του και ακολούθως να προέβη σε πράξεις που διερευνώνται από τις Αρχές ως σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.
Η 58χρονη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα ο ύποπτος τής ζητούσε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, ενώ η ίδια αρνείτο. Όπως κατήγγειλε, ωστόσο, ο 44χρονος φέρεται να προέβαινε σε άλλες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.
Μετά την καταγγελία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος κατά την ανάκρισή του προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται από τους ανακριτές. Ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε βιασμό σε βάρος της 58χρονης, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε ότι διακατέχεται από έντονη σεξουαλική ορμή, ενώ παραδέχθηκε ότι προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε δύο περιπτώσεις.