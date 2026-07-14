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Για βιασμό της 58χρονης πεθεράς του κατηγορείται 44χρονος που συνελήφθη στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το philenews, διερευνάται υπόθεση που αφορά βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών και εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

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Όπως προκύπτει από την καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να μετέβη στην οικία όπου διαμένει η 58χρονη πεθερά του και ακολούθως να προέβη σε πράξεις που διερευνώνται από τις Αρχές ως σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η 58χρονη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα ο ύποπτος τής ζητούσε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, ενώ η ίδια αρνείτο. Όπως κατήγγειλε, ωστόσο, ο 44χρονος φέρεται να προέβαινε σε άλλες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος κατά την ανάκρισή του προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται από τους ανακριτές. Ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε βιασμό σε βάρος της 58χρονης, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε ότι διακατέχεται από έντονη σεξουαλική ορμή, ενώ παραδέχθηκε ότι προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε δύο περιπτώσεις.