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Τρόμο προκάλεσε την Κυριακή νεαρός στις Τρεις Εκκλησιές, στο Ηράκλειο, όταν εμφανίστηκε έξω από ταβέρνα σε παραθαλάσσιο οικισμό με όπλο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Cretalive, ο 20χρονος κρατούσε όπλο εκτοξεύοντας απειλές κατά ιδιοκτήτη ταβέρνας της περιοχής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά το παρελθόν είχε γίνει μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ανδρών. Ο 20χρονος έφερε πάνω του όπλο και εν εξάλλω απειλούσε να μπει στην ταβέρνα για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον ιδιοκτήτη.

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Τελικά φίλοι του και άτομα που ήταν στο σημείο προσπάθησαν να τον αποτρέψουν και να του πάρουν το όπλο. Εν τέλει ο 20χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ συνελήφθη και ένας 25χρονος που φέρεται να παρέλαβε το όπλο και να το έκρυψε για να αποτρέψει τη σύλληψη του νεαρού.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθησαν χθες (12.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών-Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά τα περίπτωση αδικήματα της Νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα χθες (12.07.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Εν λόγω όπλο -πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια.

Συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.»