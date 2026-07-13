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Συγχαρητήρια στον χειριστή του F-16 που πραγματοποίησε επιτυχή αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας. Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος #F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας.



Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την… pic.twitter.com/UJxIcItdTm — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 13, 2026

Το μαχητικό υπέστη ζημιές, ωστόσο θεωρείται πως είναι επισκευάσιμο, καθώς ο αντισμήναρχος κατάφερε να το προσγειώσει «με την κοιλιά», χωρίς να έχουν αναπτυχθεί τα σκέλη προσγείωσης, με τον ίδιο να βγαίνει σώος και δίχως το F-16 να υφίσταται ζημιές που θα το καθιστούσαν ολική απώλεια.