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Κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι που οδηγούν προς την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.) στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6), αποκλειστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω των εργασιών που ξεκινούν για την τροποποίηση της κατασκευής του κόμβου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 22:00 έως τις 06:00, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου.

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Κατά το διάστημα που θα ισχύει ο αποκλεισμός, τα οχήματα που κινούνται από την πλευρά του Μαρκόπουλου ή της Ελευσίνας και έχουν προορισμό την Αθηνών-Λαμίας με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται προς Πειραιά και στη συνέχεια θα πραγματοποιούν αναστροφή.

Για τα οχήματα έως 3,5 τόνους, η αναστροφή θα γίνεται στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στη γέφυρα Βριούλων, ενώ για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων η αναστροφή θα πραγματοποιείται στο ύψος του Περιστερίου, στην οδό Δυρραχίου.

Η Νέα Αττική Οδός έχει προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, ενώ έχει τοποθετήσει προσωρινή σήμανση για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών. Παράλληλα, συνιστά στους διερχόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.