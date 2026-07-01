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Ο σχεδιασμός προβλέπει τον διαχωρισμό των ρευμάτων κυκλοφορίας με τη δημιουργία διαφορετικών εξόδων για τα οχήματα που προέρχονται από το Αεροδρόμιο και την Ελευσίνα.

Η υλοποίηση του έργου δεν απαιτεί απαλλοτριώσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, με τις κυριότερες εργασίες να προγραμματίζονται για τον Αύγουστο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παρέμβαση θα υπερδιπλασιάσει τη χωρητικότητα του κόμβου και θα μειώσει τις καθυστερήσεις κατά 50% στις ώρες αιχμής.

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Προ των πυλών βρίσκεται η έναρξη των εργασιών που φιλοδοξούν να δώσουν λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης της Αττικής.

Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο της Αττικής βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μια σειρά από παρεμβάσεις να δρομολογούνται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, η μείωση των καθυστερήσεων και η ομαλότερη μετακίνηση των εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών που χρησιμοποιούν καθημερινά τους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

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Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα ξεχωρίζει η αναβάθμιση του κόμβου της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να δώσει ουσιαστική λύση σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του δικτύου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Η λύση που προωθείται βασίζεται σε μια σχετικά απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική αλλαγή. Αντί τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να καταλήγουν στο ίδιο σημείο, όπως συμβαίνει σήμερα, θα διαχωριστούν, ώστε κάθε κατεύθυνση να εξυπηρετείται από διαφορετική έξοδο. Συγκεκριμένα, τα οχήματα που κινούνται από την πλευρά του Αεροδρομίου θα εξέρχονται περίπου 130 μέτρα χαμηλότερα από το σημερινό σημείο, ενώ η υφιστάμενη έξοδος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα οχήματα που προέρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας.

Με τον τρόπο αυτό καταργείται ουσιαστικά το σημείο όπου σήμερα οι δύο κυκλοφοριακές ροές αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας έντονη συμφόρηση που πολλές φορές επεκτείνεται σε μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού.﻿

Πρόκειται για ένα έργο που έχει απασχολήσει επανειλημμένα την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, με τους αρμόδιους φορείς να αναφέρουν ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, γεγονός που μειώνει αισθητά τον κίνδυνο καθυστερήσεων και επιτρέπει την ταχύτερη υλοποίησή του.

Η παρέμβαση αφορά κυρίως αλλαγές στη χάραξη του δρόμου και στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Αν και θα χρειαστεί η μετακίνηση ορισμένων δικτύων κοινής ωφέλειας, τα τεχνικά αυτά ζητήματα δεν εκτιμάται ότι μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πιο απαιτητικές εργασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, όταν η κυκλοφορία στην Αθήνα είναι μειωμένη, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία των οδηγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτιμήσεις των συγκοινωνιολόγων για τα οφέλη της παρέμβασης. Η νέα διάταξη του κόμβου εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητά του, ακόμη και να την υπερδιπλασιάσει, ενώ οι καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής θα μπορούσαν να μειωθούν έως και κατά 50%.

Μάλιστα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δημοσίευσε στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, στο οποίο παρουσιάζεται αποκλειστικό βίντεο με τη νέα μορφή του κόμβου της Μεταμόρφωσης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση από τη νέα κυκλοφοριακή διάταξη, η οποία αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα χιλιάδων οδηγών.