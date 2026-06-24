Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πολίτες επιλέγουν καθημερινά τις οργανωμένες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, ενώ πολλοί προτιμούν τις ελεύθερες ακτές για οικονομική διέξοδο.

Το κόστος εισόδου και χρήσης ξαπλωστρών διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία, κυμαινόμενο από πιο προσιτές επιλογές μέχρι ακριβές premium παροχές.

Στον Άλιμο η είσοδος κοστίζει έως 12 ευρώ, ενώ στον Αστέρα Βουλιαγμένης η είσοδος φτάνει τα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.

Οι περισσότερες οργανωμένες παραλίες παρέχουν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένους και ανέργους, ανάλογα με την τιμολογιακή τους πολιτική.

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Το καλοκαίρι στην Αττική είναι συνυφασμένο με τις εξορμήσεις στη θάλασσα, με χιλιάδες πολίτες να επιλέγουν καθημερινά τις οργανωμένες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας για το μπάνιο τους. Από το Φάληρο και τον Άλιμο έως τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, οι επιλογές είναι πολλές, με διαφορετικές παροχές και τιμές.

Την ίδια στιγμή, οι ελεύθερες παραλίες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική λύση για χιλιάδες πολίτες που αναζητούν μια πιο προσιτή διέξοδο από την καθημερινότητα.

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Ενδεικτικά, στο Φάληρο, το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα μπορεί να κοστίσει 15 ευρώ τις καθημερινές και 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Στον Άλιμο, η είσοδος στην Ακτή του Ήλιου ανέρχεται στα 10 ευρώ τις καθημερινές και στα 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Παράλληλα, το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα κοστίζει 6 ευρώ τις καθημερινές και 8 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αποτελώντας μία από τις πιο οικονομικές επιλογές της Αττικής.

Στην Α’ Πλαζ Βούλας, η είσοδος κοστίζει 8,50 ευρώ τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Για όσους επιλέξουν οργανωμένες θέσεις στην πρώτη σειρά, οι τιμές διαμορφώνονται ενδεικτικά από 50 έως 60 ευρώ στο ένα κατάστημα και από 60 έως 70 ευρώ στο δεύτερο.

Στην Ακτή Βουλιαγμένης, η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα διατίθεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 70 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Τέλος, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η είσοδος ανέρχεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Η χρήση των ξαπλωστρών προϋποθέτει την αγορά δύο εισιτηρίων εισόδου, γεγονός που καθιστά την παραλία μία από τις πιο premium επιλογές της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Σημαντικό είναι ότι οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες λουομένων, καθώς στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες προβλέπονται εκπτώσεις για παιδιά, ηλικιωμένους ή ανέργους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν δωρεάν είσοδο.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)