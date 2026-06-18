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Drones και δορυφορικές εικόνες μπαίνουν στη μάχη κατά των αυθαιρεσιών στις ακτές. Οι παραβάσεις θα βεβαιώνονται ακόμη και χωρίς αυτοψία, ενώ τα πρόστιμα φτάνουν έως το τετραπλάσιο του μισθώματος και συνοδεύονται από πολυετείς αποκλεισμούς επιχειρήσεων.

Η εποχή που οι έλεγχοι στις παραλίες εξαρτώνταν αποκλειστικά από την παρουσία κλιμακίων στις ακτές φαίνεται να περνά οριστικά στο παρελθόν. Με το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η τεχνολογία αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτήρηση των παραλιών, καθώς drones, δορυφορικές λήψεις και συστήματα τηλεπισκόπησης θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αυθαιρεσιών και την επιβολή κυρώσεων.

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Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Εφόσον το φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό αποτυπώνει με σαφήνεια την παράβαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να συντάσσουν έκθεση ελέγχου και να προχωρούν στην επιβολή προστίμων αποκλειστικά με βάση τα ψηφιακά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία ελέγχου, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές όπου κάθε καλοκαίρι καταγράφονται εκατοντάδες καταγγελίες για παράνομες ξαπλώστρες και καταλήψεις αιγιαλού.

Ωστόσο, εκεί που το νέο πλαίσιο γίνεται πραγματικά αυστηρό είναι στις οικονομικές κυρώσεις. Για αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φθάσει έως και το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην έκταση που καταλήφθηκε. Παράλληλα, ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε νέα διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για διάστημα πέντε ετών.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι συνέπειες για όσους υποτροπιάζουν. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη σε παραλιακές ζώνες, προβλέπεται δεκαήμερη αναστολή λειτουργίας, σφράγιση της ταμειακής μηχανής και αποκλεισμός από νέες παραχωρήσεις για δέκα χρόνια. Πρόκειται για κυρώσεις που μπορούν να έχουν σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις εστίασης, beach bars και τουριστικές μονάδες.

Το ίδιο αυστηρή είναι η αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου μια επιχείρηση έχει μεν άδεια, αλλά επεκτείνεται πέρα από τα όρια που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αναλογεί στην επιπλέον έκταση που χρησιμοποιείται παράνομα. Οι μεγάλες υπερβάσεις και οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις ενεργοποιούν πρόσθετες κυρώσεις και πολυετείς αποκλεισμούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις ακτές. Για παρεμπόδιση της πρόσβασης στη θάλασσα, στον αιγιαλό ή στην παραλία προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 2.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται και για αυθαίρετες κατασκευές ή διαμορφώσεις πάνω στον αιγιαλό.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστούν τα φαινόμενα αυθαίρετης εκμετάλλευσης του δημόσιου χώρου που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τα προηγούμενα χρόνια και έδωσαν ώθηση στο κίνημα των «ελεύθερων παραλιών». Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι έλεγχοι αποκτούν πλέον πανελλαδική εμβέλεια και μπορούν να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολη την απόκρυψη παραβάσεων.